Keleti nóta, nyugati hangszerelés: 30 éves a Skoda Felicia

Ha nem is minden esetben egyik pillanatról a másikra, de a rendszerváltás megtizedelte az egykori KGST-autómárkákat, ma pedig csak a Skoda és a Dacia esetében beszélhetünk sikertörténetről (a Lada termel ugyan, ám visszavonulót fújt Európából a szankciók miatt). Közülük is különleges eset a cseh gyártó, hiszen korántsem volt a szocializmus kreálmánya: már a két világháború között is népautótól a luxuslimuzinig megannyi modellt kínált. Később, a tervgazdaság idején akadt még ugyan pár izgalmas dobás (például a régi Skoda Felicia kabrió), ám utána évtizedekre beköszöntött a farmotoros korszak.

Az egyik utolsó új fejlesztésű szocialista autó volt a Favorit, amely közel negyed évszázad után lezárta a farmotoros Skodák korszakát, de a ’92 előtti csehszlovák időkben minőségi kihívásokkal küzdött

Fotó: Skoda

Ezzel bizony a nagy múltú cég is reménytelen helyzetbe lavírozta magát, hiszen a 105-120 sorozat a nyolcvanas évekre reménytelenül elavulttá vált, nehéz lett volna velük átvészelni a rendszerváltás és a piacnyitás időszakát.

Szerencsére azonban már 1987-ban megérkezett a felmentő sereg,

Bertone által tervezett ötajtós karosszériás, orrmotoros és fronthajtású Favorit. Ez a megfizethető és viszonylag korszerű kisautó a két évvel később elkezdett nyugati exporttal nem csak értékes devizát, hanem hamarosan tehetős kérőt is hozott a házhoz: 1991-ben a Skoda Auto a.s.-t felvásárolta a Volkswagen.

Változatlan tengelytáv mellett a Favorithoz képest 40 mm-rel nőtt a hosszúság és 15-tel a szélesség. Már a tervezés korai szakaszában látszott, hogy prioritás az ódivatú, szögletes kasztni legömbölyítése

Fotó: Skoda

Először nekiláttak a modell továbbfejlesztésének, ami egy kisebb ráncfelvarrás mellett az 1,3-as motor befecskendezővel és katalizátorral ellátását jelentette, plusz sok kisebb-nagyobb módosítással javítottak a kezelhetőségen, illetve a nemegyszer kritizált minőségen. Közben körvonalazódott az utód kifejlesztése is, ami azonban – főleg az idő rövidsége miatt – nem egy VW-féle műszaki alapokra épülő vadonatúj modell lett, hanem a Favorit jelentősen továbbfejlesztett változata. Végül 1994 őszén a híres prágai Károly hídon mutatkozott be a Felicia, melyhez újra leporoltak egy jól csengő típusnevet.

Íme, a szériagyártású Felicia. Ennél vezették be a megújult, zöld indiánfejes Skoda-logót, emellett – persze extraként – számos divatos metálfényezés, alufelniszett és fényszórómosó is elérhetővé vált

Fotó: Skoda

Ez a Skoda Felicia már nem irigyelt kabrió, hanem ötajtós tömegautó

Kellemes vonalú, gömbölyded karosszériája ügyesen feledtette a régi csehszlovák-olasz formatervet, miként azt is, hogy bizonyos elemeket már a Volkswagen Polo 6N-től vettek át. Teljesen megújult és lágyabb vonalú lett a műszerfal, kényelmesebb üléseket építettek be, összesen 1187 vadonatúj alkatrészt vettek gyártásba hozzá Mladá Boleslav és Vrchlabí üzemeiben. Számos, a Skodánál sosem látott extra jelent meg a fedélzeten, köztük az ABS, a szervókormány, a légzsákok rendszere, ritka esetben a légkondicionáló, az ülésfűtés, a fedélzeti számítógép vagy akár a bőrkárpitozás.