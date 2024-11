Soron kívüli javítási munkák kezdődtek az M0-son

Az M0-s autóút déli szektorán, Törökbálint térségében a 2-es és a 3-as kilométerszelvények között, az M5-ös autópálya irányába a dilatációs szerkezet javítása miatt csak egy sávon lehet haladni.

A soron kívüli javítási munkák november 21-én délelőtt kezdődtek, várhatóan hétfőig be is fejezik a szakemberek. Az autóút jelentős forgalma miatt nemcsak a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, hanem napközben is várhatóak torlódások.

A Magyar Közút a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri.