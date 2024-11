Autóbemutató a hőskorból: a főelvtársi Tatra 613 Special

Ez a típusjel, a nagy T betű és a csatlakozó 613-as szám az autósok köreiben határozottan a farmotoros limuzinokat idézi fel. Most is ilyen kocsiról van szó, de kicsit módosul a kép, mert a Tatra 613 alaptípus Special kiviteléről kaptunk új felvételeket. Legutóbb a decemberi lapszámunkban találkozhattak olvasóink különböző Tatra kocsik fotóival, közöttük a T 613-as normál, szériagyártású példányával is. Említést tettünk a léghűtéses, V8-as, 3495 cm3-es, 121,4 kW (165 LE) teljesítményű farmotorról, de a továbbfejlesztett Special variációnál bizonyos fokig a motor is változott, hiszen korszerűbb, kettős gyújtási rendszert, valamint más benzinadagolási megoldást alkalmaztak hozzá.

Kisebb változtatásokat eszközöltek a 3,5 literes, léghűtéses, V8-as motoron, melynek átlagfogyasztása 14,1-15,8 l/100 km. Négyfokozatú kézi váltó kapcsolódik hozzá

Fotó: Autó-Motor Archív

Átdolgozott karosszéria és új extrák a Tatra 613 Specialban

Ez a módosítás nem a teljesítmény növelése érdekében vált esedékessé, hiszen sem a lóerőszámot, sem a 190 km/h sebességet nemigen lehet keveselleni. Azonban a gazdaságosabb fogyasztás, a megbízhatóbb motor működés mindig fontos tervezői célkitűzés. A karosszéria külső es belső változásai megint csak hasznos kiegészítéseket jeleznek, olyanokat, amelyek formailag is jól érvényesülnek. Így például a normál típus megszokott kör alakú ikerlámpainak helyére téglalap formájú, nagy felületű lámpák, illetve fényszórók kerültek mosókészülékkel es törlőlapáttal.

Előszériás Tatra 613 Special, még ablaktörlők és más felszerelések nélkül. Az alapváltozatokkal ellentétben csak fekete színben gyártják

Fotó: Autó-Motor Archív

Ezekkel egységet alkotva harmonikusan kapcsolódnak az irányjelzők tömbjei a sárvédők ívelésében, ily módon mind előre, illetve hátra es oldalra is megfelelő figyelmeztető fényt adnak.

Ugyancsak megnövelték a hátsó, kombinált lámpák világítófelületeit,

de a biztonság fokozása érdekében megnövelték az ütközőket is, amelyeket szükség szerint rugalmas betétekkel látták el. A kormánykerék is a biztonság követelményei szerint módosult, mint ahogy a belülről állítható oldaltükör célszerűségét sem kell külön méltatnunk.

Jóval nagyobbak és bordázott felületűek lettek a lámpatestek, maradt a hátsó szélvédő jellegzetes formája. Árnyékoló és fejtámla is jár a hátul ülőknek

Fotó: Autó-Motor Archív

A visszapillantó tükör jelentősége azért is fokozódott, mert a kocsi eddigi 5025 mm-es hosszát meg 150 milliméterrel megtoldották (ezzel együtt a tengelytáv is nőtt) annak érdekében, hogy a gyár hagyományaihoz illően benzinkályhás állófűtéssel ellátott belső tér még komfortosabb legyen. Amúgy a kiemelkedően tágas utastér más meglepetéseket is rejteget. Többek között a négy ajtó egyetlen kulcsfordításra központilag nyitható-csukható, a négy színszűrős ablaküveg - villanymotor beiktatásával - gombnyomásra irányítható le es fel.