A dízel teherautók napjai meg vannak számlálva

Az elektromos Mercedes-Benz eActros 600 lett az „Év nemzetközi teherautója 2025” díj győztese. A jármű nevében a szám az akkukapacitásra utal

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A 24 szakújságíróból álló nemzetközi zsűri az indoklásában az eActros 600 teljes technológiai koncepcióját méltatta a 800 voltos, 816 lóerős csúcsteljesítményű, két villanymotorból és egy négyfokozatú sebességváltóból álló e-tengelytől az alacsony légellenállású kabinon és a prediktív hajtásvezérlésen át a villámgyors tölthetőségig (ma 400 kW, később 1 megawatt töltési teljesítmény). Idén egy újságírók által vezetett, félpótkocsit húzó, 40 tonnás össztömegű eActos 600 egy több mint 15 ezer kilométer hosszú európai promóciós utat is teljesített, amely összesen 22 országot érintett. Biztató a jövőre nézve, hogy a túra számos napi szakaszán több mint 600 kilométeres hatótávolságot is elért a jármű, a Mercedes azonban inkább 500 km-t ad meg gyári adatként (20 °C külső hőmérsékleten, távolsági forgalomban).

Az "Év nemzetközi furgonja 2025" elismerés a negyedik generációs, háromféle hajtásmóddal is kapható Renault Masteré lett

Fotó: Renault

Ugyancsak a hannoveri IAA-n jelentették be, hogy az „Év nemzetközi furgonja 2025” címet egyhangú szavazással a negyedik generációs Renault Master hódította el, a megosztott második helyre pedig a Ford E-Transit Connect és a Stellantis ProOne Large Van került. Minden bizonnyal az is hozzájárult a francia furgon elismeréséhez, hogy 2025-től a meglévő dízelmotoros és az akkumulátoros-elektromos mellett hidrogén üzemanyagcellás-elektromos (H2-Tech) hajtással is kapható lesz. A HYVIA által fejlesztett új zéró emissziójú változatot – amely 700 km-es hatótávolságot és 5 perces feltöltési időt ígér – ugyanazon a gyártósoron készítik, ahol a többit.

Az „Év nemzetközi busza 2025”, a Solaris Urbino 18 Hydrogen

Fotó: Solaris

Az „Év nemzetközi busza 2025” díjat pedig 2017 után ismét a Solaris nyerte el, akkor egy elektromos, most pedig egy hidrogén-üzemanyagcellás busszal. Az Urbino 18 Hydrogen vadonatúj platformra épül, amelyet kifejezetten a nulla károsanyag-kibocsátású buszok számára fejlesztettek ki a lengyelek.

A jármű tankolása mindössze 20 percet vesz igénybe, a hatótávolsága 600 km.

A moduláris meghajtási rendszer részegységei a busz tetején és hátulján találhatók, ami növeli az utaskapacitást (140 fő, ebből 52 ülő), megkönnyíti a karbantartást és optimalizálja a vezetési paramétereket.