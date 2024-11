Öreg az abroncsa? Ennyi idő után ajánlott a téli gumi cseréje

A téli szezon beköszöntével eljött a téli gumicsere ideje is. Ebben az időszakban sok autósban vetődik fel a kérdés, miszerint a három, esetleg öt éve gyártott téli gumiabroncsok hasonló teljesítményre képesek-e, mint a pár éve gyártott társaik. A válasz igen, hiszen a legfeljebb 3 évesek még a gyárak szerint is frissen gyártottnak minősülnek, a 3-5 éves abroncsok pedig új gumiabroncsnak számítanak, amennyiben még nem használták és szakszerűen tárolták őket. A téli gumi csere sokáig elodázható, mert a gumik lassan romló árunak számítanak, a gyártók egyre több öregedésgátló adalékot is kevernek a kaucsuk mellé, hogy elősegítsék a tartósságot. Korábban a Pirelli több tesztet is végzett, amelyeken a vadonatúj abroncsokat vetették össze a háromévesekkel azonos körülmények között versenypályán, és még a profi autóversenyzők sem éreztek különbséget közöttük.

A téli gumi csere drága mulatság: a szervizek 15-20 ezer forintot is elkérnek érte, akkor is, ha felnin van mindkét szett

Fotó: ADAC

De milyen a szakszerű gumiabroncs tárolás?

Az egyik legnagyobb gumigyártó, a Continental szerint az akár három-öt éve készült gumiabroncs is újként, teljes áron értékesíthető, mivel megfelel minden előírásnak, amennyiben megfelelően tárolták és nem állnak fent olyan külső tényezők, amelyek gyorsíthatták az öregedést. A gumikat száraz, hűvös és sötét helyen kell tartani, ahol nem éri őket káros UV-fény vagy nedvesség, nincsenek nagy hőhatásnak kitéve.

A vásárlóknak nem kell aggódniuk a gumikereskedésben, gumihotelekben történt tárolás időtartama miatt, hiszen az itt használt modern tárolási technikák segítségével az abroncsok hosszú ideig megőrzik rugalmasságukat és teljesítményüket, akár 5 éven túl is. Bár nincs arra vonatkozó előírás, a gumikereskedők az ennél idősebb, nem használt abroncsokat ne értékesíthetnék, de ekkor illik értékcsökkent áruként tekinteniük rájuk, vagyis kedvezményes áron adni őket a vevőknek.

Azonban a megfelelő tárolásra nem csak a kereskedőknek érdemes figyelniük: amennyiben otthon, felnire szerelve tároljuk az abroncsot, érdemes a levegőnyomást csökkenteni, hogy elkerüljük a feszültséget.

Alapszabály, hogy felnivel együtt egymásra fektetve, felni nélkül viszont állítva kell tárolni a gumikat.

Utóbbi esetben a pár havonta végzett 90 fokos forgatással megakadályozható a gumi deformálódása.