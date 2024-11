Terepjárónak próbálja eladni szabadidő-autóját a Honda

Fotó: Honda / Chris Tedesco

Az Isuzu terepjáró átmárkázott változataként (mint Európában az Opel Frontera) kezdte pályafutását a Honda Passport, amely aztán 2018-ban önhordó szabadidő-autóként tért vissza a japánok kínálatába. Most, a 4. generáció bemutatásakor megpróbálják terepjárósabb irányba vinni a típust azzal, hogy fokozott terepképességű TrailSport változatban is megvásárolható lesz. Ennél narancssárgára festik a vonószemeket, a süllyesztett szeleppel rendelkező 18 colos felnikre a General Tire-ral közösen fejlesztett terepmintás abroncsokat szerelnek, könnyen takarítható műbőr kárpitot használnak.

Fotó: Honda / Chris Tedesco

Merevebb lett a karosszéria, a tengelytávolságot 7 centivel nyújtották meg, az A oszlop meredekebb, szögletesebb lett a vonalvezetés. Letisztult a műszerfal megjelenése, a műszeregység 10,25 colos, a központi kijelző 12,3 colos képernyő, bőven vannak kapcsolók a középkonzolon. Tágasabb az utastér, széria az üvegtető, megnövelték a tárolók számát, például 10 pohártartó áll az 5 utas rendelkezésére, ezek közül 6-ban 1 literes poharak is stabilan szállíthatóak. Mindkét sorban 2 darab USB-C töltő (60 W) van, elöl még indukciós töltő is akad (15 W), a fejegység Google-alkalmazásokat futtat. Szélesebb lett a csomagtérnyílás, a golfzsákok már könnyen bepakolhatóak keresztben is, nagyobb lett a padló alatti tároló is.

Fotó: Honda / Chris Tedesco

A Honda Passport második generációs i-VTM4 összkerékhajtás erősebb hátsó osztóművet kapott, ami 40%-kal nagyobb nyomaték átvitelére képes és 30%-kal gyorsabban reagál a korábbinál. Se turbót, se hibrid segítséget nem kap a 3,5 literes szívó V6-os – az új hengerfejek 35 mm-rel alacsonyabbak, hengerlekapcsolás is van –, amelynek 285 LE a teljesítménye, nyomatéka 355 Nm, a váltó a japánok saját 10 fokozatú automatája.