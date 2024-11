Tíz tipp a biztonságos vezetéshez esőben, hóban

A HTA szakértői összegyűjtöttek tíz fontos szabályt arra vonatkozóan, hogyan vezessünk rossz időjárási körülmények között - írja az MTI.

Képünk illusztráció!

Fotó: ADAC

Az első pontban kiemelték, hogy az egy-két éves autókat már felszerelték a modern asszisztensrendszerek széles választékával. Ám még ezek a valóban hasznos segédeszközök sem tudják legyőzni a fizika korlátait.

Ezért, különösen esőben, a körülményekhez alkalmazkodó vezetési stílus a legfontosabb biztonsági „berendezés”, ez az alfa és az ómega.

Mint írták, az erő a nyugalomban rejlik. A hektikus vezetés amúgy sem jó társ a közúti közlekedésben, és különösen igaz ez nedves, esős időben, hiszen a hirtelen fékezések és sávváltások gyorsan balesettel végződhetnek. A rossz látási viszonyok és a hosszabb fékút miatt a többi közlekedő nem biztos, hogy időben tud reagálni - és máris kész a baj.

Egyszerűbb kerülni a szükségtelenül erős fékezést és használni az indexet.

"Még a körforgalomból történő kihajtáskor és egy BMW volánja mögött is! A harmadik legfontosabb dolog, hogy lassítsunk! Nem titok, hogy az aszfalt nedves úton lényegesen kevesebb tapadást biztosít, ezért a fékút is jelentősen hosszabb lesz. Emellett mindig számolni kell az úgynevezett „ijedtség faktorral” is, vagyis azzal az idővel, amíg egy átlagos sofőr vészhelyzetben a fékre lép. Ez nagy átlagban 1 másodperc. Ezen idő alatt az autó még 50 km/h sebességnél is 15 métert tesz meg. Vészhelyzetben ez döntő lehet.

Ha esik az eső, csökkentsük a sebességet! Az autópályákon nedves időben mindenképpen lassítsunk. Franciaországban az autópályákon 110 km/h a sebességkorlátozás esős időben.

A további 8 pont a HTA honlapján olvasható. Amint arról nemrég írtunk, a Pirelli új technológiája áttörést ígér a defektmentes gumik piacán. Elsőként a villanyautók számára fejlesztett P Zero E-ben lesz benne, amelyet a Drivingcampben próbálhattunk ki. A német GTÜ szervezet, az osztrák ARBÖ és a német ACE klubok új nyárigumi-tesztjében 10 garnitúra 225/45 R17-es abroncsot vizsgáltak, a három legolcsóbbat nem ajánlják.