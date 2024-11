Bezárt a Toyota első tengerentúli üzeme

Mindez első hallásra rossz hírnek tűnhetett a helyi közösség számára, ám a Toyota nem kivonult a régióból, hanem észszerűsítette a helyi gyártást. A brazil metropolisz mellett működő San Bernardo üzem dolgozói nem veszítették el állásukat, hiszen az itteni gyártás három másik, közeli üzemben folyik majd tovább. Ez egyfelől jó hír a helyieknek, hiszen munkájukra továbbra is igényt tart a Toyota, másrészt jó hír Brazíliának is, mert a modernizált termékek versenyképesebbek lesznek, és a korábbinál nagyobb mennyiséget exportálnak majd Dél-Amerika más piacaira.

Forrás: Toyota

A San Bernardo üzemben 1962-ben kezdődött meg a munka és összesen több mint százezer Bandeirante modell készült, amely többféle változatban gördült le a gyártósorról. Volt belőle platós munkagép szimpla és duplakabinnal, rövidebb és hosszabb tengelytávú terepjáró, azaz mindben közös volt, hogy jól bírták az úttalan utakat és a fokozott fizikai igénybevételt. Ennek megfelelően a technika sem a kifinomult megoldásokat, hanem a tartósságot és a könnyű szervizelhetőséget helyezte előtérbe a létravázas alappal, merev tengelyekkel és összkerékhajtással. Maga a névadás sem véletlen, hiszen a Bandeirante azoknak az úttörőknek a neve volt, akik a portugál gyarmatosítás idején előőrsként feltérképezték a vidéket, mielőtt a jelentősebb kolónia megérkezett volna.

Amikor a Toyota az 1950-es évek végén elhatározta, hogy nyit a nagyvilág felé, és másik kontinensen is termelő egységet hoz létre, még Japánban is csak két gyártási helyszíne volt.

Akkoriban a Toyota évente körülbelül 230 ezer autót gyártott (a jelenlegi szám ennek több mint ötvenszerese), úgyhogy a brazil üzem is kicsi volt, és 2001-ig bezárólag is csak alig több mint százezer Bandeirante készült. Az üzemben emellett rengeteg alkatrész is készült, elsősorban a helyi piacra készülő Corollákhoz és Hiluxokhoz. Brazília logikus választás volt a Toyota részéről, hiszen ez a legnagyobb lélekszámú ország és a legnagyobb gazdaság a kontinensen, így ígéretes piacot láttak benne. Emellett a világ legnagyobb japán emigráns populációja itt él, ami szintén szempont volt a döntésnél. Az üzem indításakor ez különösen hasznos volt, hiszen a nyelvi akadályokat a helyi munkaerő és a japán vezetés között ők hidalták át.