Üdv a VIP klubban! – Honda X-ADV menetpróba

Pár éve az egyik srác egy Honda X-ADV-vel érkezett a baráti találkozóra, én pedig meg is jegyeztem neki, hogy „Á, robogóval vagy!”. Válaszként jött az oltás és majdnem lenyelt keresztben, hogy „Milyen robogó? Ez már egy motor!”. A véleményemet ennek ellenére továbbra is tartom, az X-ADV egy robogó. Igen, műszakilag, technikailag, mérnöki szemmel nézve motornak nevezhető, de mi, akik rajta ülünk, felhasználók vagyunk. Felhasználói oldalról pedig ez a modell színtiszta robogó. Nincs kuplungkar, igazi motorokra jellemző, egyszerű, kicsi lábtartó (felárért erre a modellre pont rendelhető), de ami a legfontosabb, nem tudjuk rajta combbal, térddel szorítani a tankot.

Két egyéni menetmód is beállítható az 5 colos kijelzőn

Fotó: Honda

SIKERES ALAP, VAGÁNYABB MEGJELENÉS

Ezzel a véleményemmel valószínű nem leszek népszerű az X-ADV-s körökben, de nem is nekem kell annak lenni. Maga a modell igen nagy sikernek örved, legalábbis Európában. Megjelenése óta ugyanis 76 ezer darab talált gazdára belőle. Idehaza inkább a 350-es kistesó hódít, ami egyébként a legjobban fogyó robogó és rendszámos kétkerekű is egyben, legalábbis ami az idei év első kilenc hónapnyi eladását illeti. Jómagam is beszereztem egyet nemrégiben a városi dugók stresszmentesebb leküzdésére és az agglomerációs ingázásokra. Emiatt is voltam kíváncsi, hogy mit tud a nagy testvér, megéri-e a plusz 400 köbcenti és kétszeres teljesítmény mellett a több, mint kétszeres árat? A japánok öszvér gépét 2016 év végén leplezték le, azóta pedig több finomhangoláson és generációváltáson is átesett. A jelentősebb változtatás 2021-ben érkezett, a most bemutatott verzió pedig még tovább fejlődött és finomodott. Vadabb lett a tekintete az átrajzolt lámpatesteknek köszönhetően, amelyekbe már az irányjelzőket is integrálták. Kényelmesebb lett az ülés, optimalizálták a DTC váltó működését, a szélvédő állítása könnyebbé vált, frissítették az 5 colos TFT kijelzőt, és ami a legfontosabb a megjelenést illetően, végre egy vagány, sárga-fekete színben is elérhető a modell.

Kanyargós úton is nagyon kezesnek bizonyul az X-ADV

Fotó: Honda / Zep Gori

ÁLTALÁNOS SZÜRKESÉG, BEVÁLT TECHNIKA

A Special Edition névre keresztelt fényezéssel igazi kis darázzsá, lehet mondani „Hornet robogóvá” alakult át az X-ADV. Az alapszínek a manapság sajnos egyre inkább megszokott és az autók között is elterjedt szürke-skála változatai: fehér, szürke, fekete. Egy bordó vagy kék is illene a formához, akárcsak a Forzához. A testvérmodell 750-es változata szintén frissült az X-ADV-vel karöltve, a 2024-ben piacon lévő bordó és kékes színek viszont ott is eltűntek és kizárólag a szürke tónusai maradtak. Ez sajnálatos, mert a motorok és robogók színesben mutatnak igazán jól. A legnagyobb és számomra legpozitívabb előrelépés a tempomat megjelenése. A DCT váltó miatt már eddig is kényelmesen lehetett haladni és utazni, a folyamatos gázhúzás viszont továbbra is odafigyelést igényelt (sebességtúllépés), egészen mostanáig. Technikailag egyébként nem változott semmi. Kéthengeres blokk, 745 köbcenti, 59 lóerő, 69 Nm forgatónyomaték. A fékek elől 296 mm-es dupla tárcsák, hátul pedig 240 mm-es szimpla tárcsa lassítja az egy kilóval meghízott, 237 kg-os tömeget. A kerékméret is maradt, elöl 17, hátul 15 colos. Ez is a robogós vonalra hajaz, az X-ADV-t nem lehet igazi kalandmotornak nevezni, hiszen az a liga 19-17 colos kerekektől indul.