Jelentős változás jön a magyar benzinkutakon, erre készülhetnek az autósok

Ha hideg a reggel, nem csak a nap indul nehezebben, hanem a dízelautók többsége is. Ennek egyszerű fizikai oka van: a hőmérséklet csökkenésével megváltoznak az üzemanyag áramlási tulajdonságai. Ezért a MOL novemberben átáll a téli dízel forgalmazására:

november 15-től már mindenhol a hideg időjárás negatív motorikus hatásait kiküszöbölő gázolajjal találkoznak az autósok a hazai töltőállomásokon.

A hideg idő következményei közül az autósok számára a legjelentősebb, hogy a dízel üzemanyag egyik összetevője már mínusz 8-10 fokon kristályosodni kezdhet. A kristályok eltömíthetik a szűrőket, és akadályozhatják az üzemanyag áramlását, ami önmagában is nehézséget okozhat a motor téli indításában. Ráadásul

a hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan nő az üzemanyag viszkozitása (vagyis csökken a „folyóssága”), ami szintén gátolhatja az indítást és a megfelelő motorműködést.

Az előző két ok miatt a motor hosszabb ideig és nagyobb erőfeszítéssel próbálja beindítani az égési folyamatot. Ez a megnövekedett terhelés fokozott igénybevételt, azaz kopási kockázatot jelent a motoralkatrészekre, amelynek a kivédésében szintén segít a téli dízel. Fontos információ az autósok számára, hogy a prémium dízelek hidegtűrése eleve kedvezőbb, magasabb adalékanyag tartalma miatt kiváló tisztántartó és feltisztító hatással bír, így

segít fenntartani a motor optimális teljesítményét és megóvni annak élettartamát az extrém időjárási körülmények között is.

Ez nem csupán a gépjármű motorjának megóvása és a hosszabb élettartam érdekében fontos, hanem kedvezőbb működést is biztosít. Azok számára, akik a november 15. utáni időszakban is szeretnék minimalizálni az időjárás miatti meghibásodási kockázatot, különösen magasabban fekvő területeken vagy a környező országok magashegyi vidékein, a prémium üzemanyag továbbra is az optimális választás.

Amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnek a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot – ideális esetben a magasabb hidegtűrésű prémium változatból –,

így a hidegindítás a magyarországi előforduló hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos lesz.