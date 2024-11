Versenypályára nem hátsó szélvédő, hanem -szárny kell. Íme a Manthey 911 GT3 RS

Közútra szabadított versenyautó a Porsche 911 GT3 RS, azonban a vásárlók között vannak olyanok, akik visszavágynak a versenypályákra. Nekik jelenthet megoldást a Manthey Racing által most bemutatott készlet, amelynek segítségével versenypályán javul az autó tempója, közúton meg minden tekintetet magára vonzz az extra méretű légterelők jóvoltából. A Porsche weissachi fejlesztőközpontjában és a Manthey meuspathi központjában dolgozó mérnökök közösen készítették el az új csomagot.

Fotó: Porsche

A Manthey Kit célja, hogy a nagyobb leszorító-erőnek köszönhetően gyorsabb legyen a Porsche 911 GT3 RS a kanyarokban, mindent ennek elérésére szentelnek alá. Megnövelték az első koptatót, ami karbon tartókat is kapott, az első kerekek mögötti függőleges vezérsíkok a kerékjáratból távozó levegőt irányítják. A hátsó szélvédő helyére egy karbon lap és az azon lévő függőleges vezérsík kerül, ezzel nyernek pár kg-ot, hiszen a karbon könnyebb az üvegnél. A tetőn lévő 6 pengével az elölről a kerékjárat-szellőzőkön át távozó meleg levegőt terelik oldalra, hogy az óriási méretű és oldalsó lapokkal ellátott hátsó szárny a menetszelet kapja.

Fotó: Porsche

Kiszélesítették a diffúzort, amelybe még nagyobb pengék kerültek, a hátsó felnikre szerelt karbon dísztárcsák a hatékonyságot javítják azzal, hogy csökkentik a felniknél keletkező turbulenciát. Mindezek eredményeként változatlan légellenállás mellett jelentősen emelkedik a leszorító-erő, a Porsche 911 GT3 RS Manthey Kit 285 km/órás tempónál 1 tonna leszorító-erőt termel, és ez még nem a végsebesség! Elöl 30, hátul 15%-kal merevebb rugókat építenek be, hogy ne nyomódjon az aszfaltra a karosszéria. A légterelőkön kívül 4 kerék- és 3 karosszéria-gyorsulás érzékelőt is beépítenek, amelyek jele alapján egy vezérlőegység automatikusan állítja a lengéscsillapítás keménységét – szükség esetén (értsd versenytempóban) felülbírálva a gyári üzemmódokat. A fékrendszernél acéllal burkolt csöveket használnak, a karbon-kerámia fékekhez verseny-betéteket is adnak, amelyek még extrém hőterhelésnél is megőrzik lassítási képességüket.