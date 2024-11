Veterán autók szívet dobogtató történeteit, bakonyi szerelmeseit mutatjuk be

Tavaly májusban az interneten bukkantunk rá egy érdekes lehetőségre. Zircen a régi járgányok tulajdonosai egy helyre vitték a sajátjaikat és azokat közelről meg lehetett nézni, mindegyikbe bele lehetett ülni. Nem hagyhattuk ki. A helyszínen nemcsak a járművek sokasága, a sokféle típus lepett meg minket, hanem a baráti közösség és a közvetlenség, ahogy szóba elegyedtek a veteránrajongók a nézelődőkkel. Azóta a Bakonyi Veterán Klub számos magas-bakonyi rendezvényen tartott bemutatót, és amelyikhez ilyen módon csatlakozott, az emiatt rendre rengeteg látogatót vonzott. Veterán autók, retró hangulat, Trabant, kis Polski, Zaporozsec, gyerekkorunkban menő Škoda. Régi gépjárművek. Mi bennük a vonzó?

Veterán autók bemutatója a Zircikon Fesztivál idején – Vesztergom Gábor és a visszavásárolt családi Škoda

Fotó: Rimányi Zita

Veterán autók – retró érzés csodajárgányban

– A saját emlékeink miatt kezdtük el gyűjteni ezeket az autókat. Nyilván nem utolsósorban befektetés is ez, de a lényeg tényleg az emlékeken van. Olyan autókat tudtunk felnőttként megvenni, amik gyerekkorunk, fiatalkorunk nagy álmai voltak. Annak idején fájó szívvel, lelkesen néztük ezeket az autókat, de nem volt rá lehetőségünk, hogy megvásároljuk őket – mondta el Vesztergom Gábor, aki klubjuk megalakulásáról szintén beszélt.

Még 2022 nyarán egy zirci rendezvény keretein belül gyűltek először össze a régi autók gyűjtői egy internetes szerveződés eredményeként. Ott őket is meglepte a veterán autók száma és a gazdáik lelkesedése. Az érdeklődés szintén. Az elsőt követő további baráti összejövetelek, a jó hangulatú sztorizgatások annyira jól sikerültek, hogy egy hónappal ezelőtt hivatalosan bejegyzett klub lett a BVK, és egyesületként működhetnek. Most tartanak ott a tagok, hogy továbbgondolják terveiket. Tavaly jótékonykodtak is, a zirci Segítő Kezek Házának, alapítványának gyűjtöttek. Ezt a tevékenységüket is folytatni szeretnék.

A húsztól a hetvenévesig

A BVK tagjai többnyire zirciek és környékbeliek, sokféle szakma képviselteti magát soraikban. Vesztergom Gábor például családja autóját tudta visszavásárolni, azt, amit gyerekkorában csodált. Egy Škodát.

A tagtársak a bemutatókon számos más típust fel tudnak vonultatni:

• Mercedest,

• Trabit

• Polskit

• piros és narancssárga Ladát

• lakóautót is, egy Volkswagent.

A nyolcvanas évek majdnem teljes nyugati és keleti repertoárját, BMW-t, japán autót is. A nyolcvanas évek autói ezek, amikre emlékszünk, amiket egykor sokat láttunk, amiket szerettünk volna gyerekként megszerezni.