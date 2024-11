Vezetni és ránézni is öröm, de az árát inkább ne kérdezze - Alpine A290 menetpróba

Mit tud a technika?

Elöl van a motor, hiába villany. A 180 és a 220 lóerős verzió között csak szoftveres a különbség

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A Renault 5-ösből 95, 120 és 150 lóerős változatok léteznek, az Alpine A290-ből viszont a gyengébb is 180 lóerős, az erősebb meg 220. Ez azt jelenti, hogy

a súly/lóerő arány valahol a Twingo RS és a Clio RS 197 szintjén van,

ami 2024-ben már nem számít soknak. Bár az Alpine mérnökei szerettek volna még erősebb változatot is, a Mégane E-Tech Electric-ből származó villanymotor megkötötte a kezüket, és különben sem olyan kompromisszummentes és vezetésre fókuszált hot hatch kifejlesztésére kaptak megbízást, mint amilyenek a Renault Sport modellek voltak. Az erő az első kerekeken át jut le az aszfaltra, összkerekes, dupla motoros kivitel (mint amilyen például a Smart #1 Brabus, vagy a Volvo EX30 AWD) nem lesz, mint ahogy háromajtós karosszéria sem.

Egy collal nagyobbak (19-esek) a felnik, mint az R5-ösön. A négydugós első Brembo féknyergek az A110-ről származnak. Szürke, piros vagy kék színben is lehet kérni őket

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Elég alaposan belenyúltak az Alpine mérnökei az elöl MacPherson, hátul többlengőkaros futóműbe: az R5-öshöz képest teljesen áthangolták a rugókat és a lengéscsillapítókat, utóbbiak hidraulikus véghelyzeti ütközőket is kaptak. Ezek előnye, hogy akkor sem ütnek fel, ha elfogy a rugóút egy nagy úthibába hajtáskor. Emiatt sem kellett túl feszesre hangolni a futóművet, és amiatt sem, hogy

a súlypont jó mélyen van a padlóba épített, merevítő funkciót is ellátó, hárommázsás akkumulátornak köszönhetően.

De nem elégedett meg a futómű áthangolásával az Alpine, az első segédkeretet is egy könnyebb, alumíniumból öntöttre cserélte, és még a villanymotort más pozícióban építi be, mint a Renault. A hab a tortán egy részlegesen önzáró differenciálmű lett volna, de az Alpine nem érezte szükségét (a Clio RS-ekben sem volt, és a jóval erősebb A110-ben sincs), helyette az ívbelső első kerek fékezésével érnek el hasonló hatást.

Váltóáramról 11 kW, egyenáramról 100 kW a maximális töltési teljesítmény. Utóbbival 30 perc kell a 15-ről 80 százalékra töltéshez

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A villanymotor kalibrációja is eltér az R5-ösétől, sőt, a vezetési üzemmódokat (normál, sport, energiatakarékos „save”, egyéni), a fékenergia-visszatáplálást és a fékdifferenciál-szabályozást is mind a Renault-tól függetlenül fejlesztette ki az Alpine. Nagyobbak a fékek is, elöl 320, hátul 288 mm-es tárcsák lassítanak. Többféle vezetési üzemmód is létezik, az egyéniben a gázreakció, a szervokormány nehézsége és a sebességgel változó hang (amely nem szintetizált motorhangon, hanem magának az elektromos motornak a frekvenciáján alapul) beállításait lehet kombinálni.

A menürendszer ezen kívül is sok érdekességet tartogat

a különböző kihívásoktól kezdve a versenyautókat idéző telemetrián keresztül az oktató részig, ahol vezetéstechnikai tanácsokat olvashatunk arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet túlkormányzott viselkedést előidézni kanyarban a fokozatosan felengedett fékkel vagy a hirtelen felengedett gázpedállal.