Videójátékból szalasztották a rózsaszín füstbe burkolózó Defender-koppintást

Fotó: Jetour

A Jetour autógyár különleges projektekkel foglalkozó részlege a JMK (Jetour Makers Kingdom), amelynek feladata az egyedi járművek megtervezése és kivitelezése. Fiatal műhelyről van szó, egyelőre nincs sok megrendelése, úgyhogy jobb híján saját maguktól készítenek különleges autókat, most például a Game for Peace God of War videójáték stílusában építették át a Traveller szabadidő-autójukat.

Fotó: Jetour

Alapesetben Land Rover Defender-koppintás a megjelenés, amit az átalakítás után már nehezen lehet felismerni, annyira eltakarták a részleteket. Először is lényegében minden gyári tartozékkal felszerelik az autót, majd fényszóró- és hátsó lámpa rácsokat is felszerelnek, egyediek a lökhárítók és a hűtőrács, a felnikre egyedi dísztárcsák kerülnek. Álcamintás a fényezés, a tető sárga színű, ezt azonban javarészt eltakarja a tetőcsomagtartó, aminek hátsó része egy sík lemez – ezt kifejezetten drónok fel- és leszállására alakították ki. Az utastérben a digitális grafikát alakították át a videójáték stílusában, és sárga biztonsági öveket adnak.

Fotó: Jetour

Műszakilag nincs változás a Jetour Traveller Game for Peace God of War limitált szériánál (leszámítva a 255/22 R20 méretű terepmintás abroncsokat és az új lengéscsillapítókat), a 2,0 literes turbómotor (251 LE/390 Nm) 7 fokozatú duplakuplungos váltón keresztül hajtja a 4 kereket, megmaradt a 7 választható terepprogram is.