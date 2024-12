160 milliárd rubelt fordítanak egy orosz autó-építőkészlet kifejlesztésére

A méretgazdaságosság az egyik kulcsa az autók előállítási költségeinek csökkentésére, ezért Oroszországban egy újabb állami személyautó-építőkészlet fejlesztéséről döntöttek. Ahogy azt Tigran Parsadanyan, az Orosz Föderáció Ipari és Kereskedelmi Minisztériumának Autóipari és Vasútmérnöki Főosztályának igazgatója a TASS hírügynökségnek elmondta, a következő 5 évben 160 milliárd rubelt, azaz 596 milliárd Ft-ot költenek egy egységes, C, D, és E kategóriás (kompakt, középkategória és nagyautó) autóknál használatos műszaki alap kifejlesztésére. A fejlesztést az állami autóipari kutatóintézet, a NAMI irányítja, de részt vesznek benne a VAZ (Lada, Xcite), GAZ (Volga) és KAMAZ (Atom) autógyártók is, amelyek majd az új műszaki alapot használják autóikhoz, ezen felül számos beszállítócég is jelezte már a felelős szerveknek, hogy szívesen csatlakozik a munkához. Az új műszaki alapra nem csak belső égésű motorral szerelt autókat, de hibrideket és akkumulátoros-elektromos autókat is fel lehet majd építeni.

Fotó: NAMI

A Lada nemrég mutatta be az Iskra nevű kisautóját, amely váltja a Kalina/Granta párost, az idős Vesta utódlásáról gondoskodna az új projekt. A GAZ számára itt a lehetőség, hogy a kínai autókkal feltámadó Volga márka a soron következő generációváltással immár saját autó legyen, a Kamaz számára a még mindig fejlesztés alatt lévő Atom villanyautó előállítását könnyítheti meg a közös fejlesztés.