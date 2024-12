2,0 literes turbómotorral is választható lesz az AC Cobra GT

Fotó: AC Cars / Alex Lawrence

A kupé és roadster karosszériával is választható, alumínium-karbon vázra épülő modern AC Cobra GT alapesetben 5,0 literes V8-as Ford blokkot kap 456 lóerős teljesítménnyel, a GT S orrában már kompresszorral kiegészítve 663/730/810 lóerővel szórakoztatja a sofőrt. Azonban a globális piacon vannak olyan országok, ahol extra adótételekkel büntetik a nagy lökettérfogatú motorokat, ezért az AC Cars most bejelentette, hogy 2026-tól 2,0 literes turbómotorral is elérhető lesz a retró-sportkocsi.

Fotó: AC Cars

Csak 2025 tavaszán árulnak majd el többet erről az új alapmotorról, amelyet egy, a belső égésű és hibrid hajtások terén vezető partnertől szereznek be, és az AC Cars mérnökei módosítanak majd. Két teljesítményszint közül lehet majd választani, az erősebb 390 lóerős lesz. A 2,0 literes 4 hengeres turbómotorhoz alapáron 6 fokozatú kézi kapcsolású váltót adnak, az opciós egység viszont nem az eddig kínált 10 fokozatú automata, hanem egy új fejlesztésű, duplakuplungos egység lesz. A fokozatok számát, az új alapmodell teljesítményadatait 2025 tavaszán árulják el azzal együtt, kitől vásárolják az új blokkot – talán a Toyota új 2,0 literes turbómotorjára várnak azzal, hogy csak 2026-tól teszik elérhetővé ezt az opciót?