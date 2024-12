350 lóerő repíti a 750 kg-os orosz sportkocsit

Fotó: Bureau Seven

Az orosz Bureau Seven nevű műhely Lada-technikás Lotus 7 utánzattal kezdte a működését, manapság márkakupát rendeznek ezek számára, most pedig megmutatták következő, egy számmal komolyabb sportkocsi-projektjüket. Nem egyszerűen csak egy felöltöztetett Lotus 7-es a Bureau Seven CN3500, hanem teljesen saját konstrukció.

Fotó: Bureau Seven

A vázszerkezet jelentős része acélcsövekből áll össze, az utastérnél még aramidpanelek növelik a merevséget/nyújtanak némi védelmet külső behatások ellen, a vezetőre – és ha kérnek utasülést, akkor az utasra is – HALO vigyáz, ehhez elöl-hátul alumíniumból készített energiaelnyelő elemek csatlakoznak. Motornak a Toyota 3,5 literes V6-osát választották, amely feltöltés nélkül tud 350 lóerőt, ez az orosz Gear Set cég 5 fokozatú, szekvenciális váltóján keresztül hajtja a hátsó kerekeket. Alapvetően versenyautónak készül az újdonság, ezért lemondhatnak számos, a közúti közlekedéshez szükséges felszerelésről, ami mindössze 750 kg-os saját tömeget eredményez.

Fotó: Bureau Seven

A Bureau Seven CN3500 karosszériája 4280 mm hosszú, 1970 mm széles és 1055 mm magas (a HALO 1140 mm magasan tetőzik), a tengelytávolság 2520 mm. Alapesetben 50 literes a benzintank, de kérhető 100 literes tank hosszú távú versenyekhez. A karosszéria nem csak áramvonalas, de a Lotus 7-eshez képest sokkal több helyet biztosít a szponzorok matricáinak. Egyelőre még nem homologizálta a versenyautót az orosz motorsport szövetség, de a Bureau Seven már fogadja a megrendeléseket. Egy-egy példány legyártása 6 hónapot vesz igénybe.