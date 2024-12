40 éve kezdték gyártani a Lada Szamarát

Fotó: Autó-Motor Archív

Hazájában Lada Szputnyik, az exportpiacokon – az első szériát követően már Magyarországon is – Szamara néven árulták a korszerű felépítésű kompaktot, amelynek 3- és 5 ajtós változatával kezdtek, 1991-ben prezentálták a lépcsős hátú befejezést. Több európai forgalmazó is készített belőle kabriót, Oroszországban létezett félalvázas haszonjárműként is, no és a karosszériát a műszerfallal együtt felhasználták a Tarzan terepjárónál is. A kezdeti minőségi problémákat nem sikerült megoldani, ezért még az olcsósága ellenére se tudott igazán labdába rúgni a „nyugati” konkurenciával szemben, a hazai piacon azért jól fogyott. A VAZ-2108-as eredeti formájában egészen 2003-ig maradt gyártásban, ezt követően modernizált formában, a Kalina/Granta alatt él tovább a padlólemez, ami előreláthatóan 2027-ig marad gyártásban.