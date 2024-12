5 évig tartott, de csak elkészült az Aston Martin Valhalla

Először 2019 nyarán ígérte meg az Aston Martin az 1000 lóerős plug-in hibrid hajtással szerelt Valhalla szuperautóját, csak aztán másként alakultak a dolgok, mint ahogy az elképzelték. Egyrészt lezajlott egy tulajdonosváltás, másrészt a mérnökök felsőbb utasításra teljesen áttervezték az autót, és noha ezzel a munkával már 2021 nyarára elkészültek, a sorozatgyártás még tavaly év végén is csak ígéret volt. Most, 2024 végén már a maga teljes pompájában láthatjuk a szériaváltozatot, és ha lehet hinni az ígéreteknek, a sorozatgyártás is elindul majd 2025 második felében.

Fotó: Aston Martin

Az Aston Martin Valhalla alapesetben jórészt látható karbon karosszériát kap (felár ellenében vállalják ennek lefényezését), de arra azért odafigyeltek a formatervezők, hogy a márkára jellemző formajegyek – még ha módosított formában is, de – felismerhetőek legyenek, persze elsősorban az optimális aerodinamika volt a legfontosabb. Azért az észszerűséget se felejtették el, eredetileg 20 darab karbon és alumínium elemből állt össze az első fedél, a sorozatgyártású változatnál már csak 2 karbon darabból áll össze ez a karosszériaelem – ami ráadásul 7 kg-mal könnyebb az első változatnál, és több helyet ad a légcsatornáknak. Nem csak színt lehet választani, de a karbon részek lakkozásának árnyalatát (piros, kék, zöld) és fényességét (csillogó vagy matt) is eldöntheti az ügyfél, és 6 klasszikus Aston Martin versenyautó-megjelenést is készítettek a formatervezők.

Fotó: Aston Martin

Az előre-felfelé nyíló ajtók rögzítése könnyű megközelítést tesz lehetővé, az oldalfal mellett áramló levegő 50%-kal növeli a motor és a váltó hőcserélő hatásfokát. Bőven vannak aktív aerodinamikai elemek, amelyek 600 kg leszorító-erőt generálnak 240 km/órás tempó felett - a légterelők folyamatos állításával gondoskodnak arról, hogy a tempó növelésével ne emelkedjen a leszorító-erő. A Race-módban 255 mm-re kiemelkedő hátsó szárny akár légfékként is működik, van DRS-funkció is, utóbbi segítségével futja meg 350 km/órás csúcssebességét az autó. A kovácsolt alufelnikre kifejezetten a Valhalla számára készített, AML-jelzéssel ellátott Michelin Pilot Sport S 5 abroncsokat szerelnek elöl 285/30 R20, hátul 335/35 R21 méretben. Elérhetőek magnézium felnik is, amelyek 12 kg-mal csökkentik a rugózatlan tömeget, ezekre versenypályára szánt Michelin Pilot Sport CUP 2-es abroncsokat szerelnek.