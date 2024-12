800 kg és 300 LE az újjászülető Escort Mk1 keretszámai – a leszabályozási fordulat 10 000/perc!

Fotó: Boreham Motorworks

Nagy kultusza van Nagy-Britanniában az első generációs – piskóta – Escortnak, így a Boreham Motorworks nincs rászorulva arra, hogy meglévő autókat kelljen felújítania, újonnan gyártott karosszériákat vesznek alapul a Ford Escort Mk1 RS modelljükhöz, amelyekbe új, az eredeti szériát folytató alvázszámokat ütnek – mindezt a Ford Motor Company jóváhagyásával teszik, azaz a gyár is rábólintott az egészre. Persze azért megerősítik a karosszériavázat, CAD tervezés és szimuláció alapján döntötték el, pontosan hol merevítik ki azt. A tömegcsökkentés érdekében a leszerelhető elemeket karbonból készítik el, így sikerült 800 kg-ra leszorítani a saját tömeget, de mindenkit megnyugtatnak, a műanyag karosszériaelemek ugyanúgy néznek ki, mint az eredeti fém lemezek. A LED-es lámpákat leszámítva (amelyekről persze le lehet mondani...) a megjelenés hű mása az egykori raliautóknak.

Fotó: Boreham Motorworks

Kétféle erőforrás közül lehet választani, az alapmotor az eredetileg 1,6 literes Twin Cam 4 hengeresből készül, aminek a lökettérfogatát 1845 köbcentire növelik, a forgattyús mechanizmuson kívül a hengerfejet és a vezérlést is módosítják, modern benzinbefecskendezést is beépítenek, így 185 LE a teljesítmény. Ennél a motornál megtartják az eredeti, 4 fokozatú kézi kapcsolású váltót. Az opciós erőforrás egy magas fordulaton dolgozó, 2,1 literes 4 hengeres, amelynek a blokkját forgácsolással alakítják ki egy öntvényből, így mindössze 85 kg a tömege. Kovácsolt hajtókarokat és forgácsolt főtengelyt használnak, a 2 felülfekvő vezérműtengelyes szívómotor teljesítménye 300 LE, a leszabályozási fordulata 10 000/perc! Az egyedi titánium kipufogórendszer nem csak a gázcserét, e a hangélményt is javítja. Az erősebb blokkhoz 5 fokozatú, kutyaláb-kiosztású váltót adnak, az áttételeket ennél a versenypályás kanyarvadászatra lőtték be.

Fotó: Boreham Motorworks

A tengelyek közötti tömegeloszlás 55:45%-os, elöl amennyire csak lehetett, a jobb kanyarvétel érdekében módosították a MacPherson rugóstagos felfüggesztés geometriáját – még nem ér bele a kerék a karosszériába. Hátul megtartják a merevhidat, de az alumíniumból és titániumból készül, természetesen módosítják annak felfüggesztését is, az ATB szállítja a részlegesen önzáró differenciálművet. A maximális analóg vezetési élmény érdekében nincs a fedélzeten kormányszervo, blokkolásgátló, urambocsá fékszervo, cserébe azt ígérik, hogy nagyon könnyen lehet táncba vinni a 800 kg tömegű, 185 vagy 300 lóerős hátsókerékhajtású autót, és az még olyankor is nagyon jól uralható marad. A lassulásról elöl 260 mm-es szellőztetett, hátul 264 mm-es sima tárcsafékek gondoskodnak 4 illetve 2 dugattyús nyergekkel. Egyediek a 15 colos felnik, amelyek megjelenésükkel az eredeti könnyűfém felniket idézik, de már elöl 205/50, hátul 225/50 méretű abroncsoknak adnak helyet; opciósan a kovácsolt alufelnik helyett magnézium felnik is választhatóak.