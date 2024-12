A buszsávok királya a Hyundai legújabb szabadidő-autója

Fotó: Hyundai

Még kell pár napot várni a Hyundai Palisade új generációjának teljes leleplezésére, de az első képeket már megmutatták és néhány információt is megosztottak az óriás szabadidő-autóról, ami egyébként az akkumulátoros-elektromos Ioniq 9-es belső égésű motorral szerelt alternatívája. Az óriási méretű hűtőrács mellett nagy felületet foglalnak el a menetfény-oszlopok, a kettő közötti felületen helyezkednek el a fényszórót jelentő LED-ek. Az elődhöz képest megnyújtották a tengelytávolságot, ami tágasabb utasteret eredményez. A műszerfalon 2 darab 12,3 colos kijelzőt helyeznek el és bőven vannak fizikai kapcsolók is, 5 belső hangulat közül lehet majd választani.

Fotó: Hyundai

A Hyundai Palisade minden esetben 3 üléssorral rendelkezik, alapesetben 8 üléshely van a fedélzeten, de ez a második sorban az üléspad 2 fotelre cserélésével 7-re csökkenthető. Újdonság, hogy lehetőség van 9 személyes belső tér kialakítására is azzal, hogy előre 3 személyes üléspadot építenek be – ennél a középső ülés előredöntésével kényelmes könyöklőt kapunk. Dél-Koreában a 9 személyes autók már autóbusznak minősülnek, és legálisan használhatják a buszsávot, illetve adókedvezményben részesülnek. A hajtásokról majd később lesznek információk, piactól függően turbós 4 hengeres, plug-in hibrid hajtás és a V6-os benzines is várható.