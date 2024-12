A csend hangjait vizsgálja a BMW új szélcsatornájában

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

A villanyautók terjedésével minden korábbinál nagyobb szerepet kap a zajcsökkentés, ezért a BMW 40 év után új aeroakusztikai szélcsatornát épített a fejlesztőközpontjában. Az Aeroacoustics and Electric Drive Center (AEC) már meg is kezdte a működését, ott egyrészt inverter- és akkumulátor-prototípusokat vizsgálnak, másrészt a világon egyedülálló szélcsatorna található.

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

A 100 méter hosszú, 45 méter magas és 25 méter széles légcsatorna a világ legcsendesebb ilyen létesítménye, ahol 140 km/órás szélsebességnél 54,3 dB(A) az alapzaj – ez egy halk párbeszéd vagy egy halkan zümmögő légkondicionáló zajszintje. Egy 25 négyzetméteres felületen áramlik a levegő, akár 250 km/órás tempóval – ilyenkor percenként 100 000 köbméter levegőt mozgatnak meg a 4,5 MW teljesítményű ventilátorok. A csendességet úgy érték el, hogy a hangálló padló kivételével nincsenek hangvisszaverő felületek az egész létesítményben.

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

Az egyedülálló csendben pontosan meg lehet vizsgálni, hol és milyen mértékben keletkezik a szélzaj, ehhez egy 216 mikrofonból álló zajkamerát is készítettek, ami 1 cm-es pontossággal képes megállapítani a hangforrást. Ezt kiegészítik még olyan lézeres érzékelők, amelyek a karosszéria felületének vibrációját mérik, ami szintén zajforrás lehet. A különleges görgőpad jóvoltából a gördülési zajt is lehet vizsgálni, akár a szélzajjal együtt vagy attól függetlenül. A cserélhető padlók között üveglap is található, amivel a jármű alatt átáramló levegőt (füst) is lehet vizsgálni. Természetesen a személyautók mellett motorkerékpárok tesztelésére is alkalmas a BMW AEC központja.

Fotó: BMW / Tom Kirkpatrick

Mivel a meglévő fejlesztőközpont területén korlátozott volt a hely, függőlegesen helyezték el a légcsatornát, ezért egy nagyon mély gödröt ástak ki Münchenben. Az épület összes eleme, beleértve a 3 méter vastag betonpadlót és a homlokzatot is a környezettől akusztikusan elszigetelve került kivitelezésre. A szélcsatornához kapcsolódik a villanyautó-fejlesztő rész, ahol több szintre elosztva 15 000 négyzetméteren dolgoznak a fejlesztőmérnökök, és van egy 800 négyzetméteres „tisztaszoba” is, ahol a kifejlesztett komponensek gyártását végzik. A BMW AEC központját úgy alakították ki, hogy annak egyes részeit a többi helyen folyó munkától függetlenül viszonylag gyorsan át lehet építeni, így alkalmazkodva a változó követelményekhez.