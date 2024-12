A Dakarról álmodik a Dacia Duster

Fotó: Dacia / actualfoto

A 2025-ös Dakaron a Sandriders csapattal indul a Dacia márka, a prezentáción a nagynevű versenyzőkön (Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah és Cristina Gutiérrez) kívül ott volt egy újdonság is, a Dacia Duster Soul of Dakar elnevezésű, egyedi grafikával és tetőcsomagtartóval szerelt autó, amelyet limitált szériaként elérhetővé tesznek a nagyközönség számára.

Fotó: Dacia / actualfoto

Természetesen összkerékhajtással adják a különleges megjelenést, ami azt is jelenti, hogy a motortérben az 1,2 literes, 131 LE/230 Nm teljesítményű turbómotor dolgozik, a váltó 6 fokozatú, kézi kapcsolású. Nincs extra hasmagasság vagy terepmintás abroncs, így az alapvető tereptulajdonságok sem változnak, a hasmagasság 217 mm, az első terepszög 31°, a rámpaszög 24°, a hátsó terepszög 36°. A Dacia Duster Soul of Dakar a 75 kg teherbírású tetőcsomagtartóra kap egy zárható ládát, amelyben egy gyalogsági ásó is van, ami szorult helyzetben jelenthet segítséget, és természetesen itt is elérhető a kempingsátor és a Sleep csomag, amelyek segítségével 2 fő az autóban kényelmesen tud éjszakázni.