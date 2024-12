A gyár tervezi, az ESB Style tuningcég megcsinálja a kis Land Cruisert

Fotó: ESB Style

Azon japán tuningcégek közé tartozik az ESB Style, amely előszeretettel készít paródiákat, a kei-kategóriás Honda N-Van alapján készítettek már Dafunder-t, most pedig a Toyota Roomy nevű kis kategóriás egyterűből faragtak Toyota Land Cruiser 300-ast. Ehhez a gyári orr helyére egy hatalmas, krómozott hűtőrácsot kell csak szerelni, és máris kész az átalakulás.

Fotó: ESB Style

A rend kedvéért kérhető még 30 mm-es emelés (nettó 50 000 jen), vagy épp 15 colos acélfelnikre szerelt terepmintás abroncsok (nettó 15 000 jen/darab) is, de az ESB Style CLS Fox esetén egyértelműen a hűtőrácsé (nettó 100 000 jen) a főszerep. A hátsó lökhárítóra is kérhető egy új diffúzorbetét (nettó 60 000 jen). A 3,7 méteres egyterűből egyébként rögtön kempingautót is faragnak a padlóba hajtott ülésekre helyezhető, puha szivacs (nettó 25 000 jen) jóvoltából, ami japánban 2 kényelmes fekhelyet (1,55x1,25 méter) eredményez.

Fotó: ESB Style

Az ESB Style CLS Fox közönségpremierjére a Tokyo Auto Salon tuningkiállításon kerül sor, a készlet elemeire a megrendeléseket január 6 után fogadják, amikor visszatérnek a téli szünetből a munkahelyre.