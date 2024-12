A kicsiség előnyeivel szembesíti az amerikaiakat a Suzuki

Fotó: Suzuki

2013 óta a Suzuki csak a motorkerékpárokkal és a hajómotorokkal van jelen az Észak-Amerikai piacon, de most mégis úgy döntöttek, az autógyártási filozófiájukkal is megismertetik az ottaniakat, ideje szembesíteni az embereket azzal, hogy a kicsinységnek is vannak előnyei. Ennek érdekében először vesznek részt a CES kiállításon, ahol az „Impact of the small”, azaz a Kicsi hatása mottóval állítanak ki különféle járműveket. Gyakorlati példát mutatnak a Super Carry miniteherautóval, ami már több mint 60 éve szerves része a kínálatnak.

Fotó: Suzuki

A Versatile micro e-Mobility Platform önmagában is megtekinthető lesz, de az arra felépített Lomby önjáró logisztikai jármű és az Everblue által készített önjáró hóeltakarító jármű is ott lesz a standon. Kiállítják a Suzuki segítségével készített, jelenleg a sorozatgyártás előkészítési fázisában lévő Applied EV nevű önjáró targoncát, amivel a logisztikai szektorban tapasztalható sofőrhiányra akarnak megoldást nyújtani. Természetesen a Suzuki segítségével készülő, az egyéni közlekedés és a közösségi közlekedés előnyeit kombinálni szándékozó személyszállító rendszer, a Glydways technológiájával is megismerkedhetnek a látogatók. A Suzuki ezen felül még a kis léptékű termelés előnyeiről is tájékoztatja az érdeklődőket, ugyanis nem csak ügyfeleket, de partnereket is akarnak találni az Észak-Amerikai kontinensen.