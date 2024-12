A Land Cruiser luxusváltozata is elérhető páncélozással

Fotó: Inkas Armored

Megbízhatósága miatt a Toyota Land Cruiser kedvelt választása a békefenntartó misszióknak, ezért a japán terepjáró minden változatának létezik páncélozott változata. A meglévő védelmi csomagot felhasználva az Inkas Armored nevű kanadai vállalkozás most a Land Cruiser luxusváltozatát, a Lexus GX 550-est páncélozta, amivel első a piacon – általában a nagyobb Lexus LX-et választják a páncélozás alapjának, hiszen annak költsége miatt az alapot jelentő járművek közötti árkülönbség elhanyagolható.

Fotó: Inkas Armored

Kívülről alig észrevehető módon építik be a páncélozást, az utasfülkét acéllemezekkel és ballisztikus üveggel vonják körbe, külön védőburkot kap a benzintank, a tetőre kerül egy vészkijárat. A gyári felniket felhasználva építenek be a kerekekbe defekt esetén is járóképességet garantáló betéteket. Megerősítik a zsanérokat, a felfüggesztést. A feláras extrák között éjjellátó kamera, tűzoltó berendezés és utastér-légszűrő rendszer is található. Nem nyúlnak a hajtáslánchoz, a 3,5 literes V6-os biturbó teljesítménye változatlanul 349 LE. Az Inkas Lexus GX 550 7.62-es lövedékek ellen nyújt védelmet és 2 gránátrobbantást is kibír.