A magyar autósok fele annyira szereti az autóját, hogy nevet is ad neki

A válaszadók 26 százaléka minden egyes járművével így tesz, további 20 százalék pedig egy-egy autóhoz kötődött annyira érzelmileg, hogy becenevet is adjon neki. A legnagyobb arányban a 30-39 éves korosztályba tartozók adnak nevet járműveiknek, 39 százalékuk jelezte azt, hogy eddig minden autójának volt beceneve.

A jármű és a sofőr közötti érzelmi kötődést mutatja az is, hogy mennyire törekszik a tulajdonos arra, hogy saját egyéniségének megfelelően alakítsa át az autó megjelenését. Nos, a relatív többség ezzel egyáltalán nem foglalkozik, a válaszadók 48 százaléka semmit nem tesz azért, hogy „testre szabja” járművét. A második legnagyobb tábort azok képezik, akik egy-két személyes tárggyal, díszítéssel vagy matricával dobják fel a gépkocsi megjelenését, a megkérdezettek közel harmada válaszolta ezt.

A válaszadók majdnem ötöde az utastérben és/vagy az autó külsején is csináltatott néhány kisebb változtatást. Öt százalék azok aránya, akik komolyan törekednek arra, hogy az autójuk is tükrözze a személyiségüket, ők az utastérben és/vagy a külső megjelenésen is rajta hagyták a „kézjegyüket”. A női válaszadókra inkább jellemző, hogy valamilyen módon díszítik az autót, mint a férfiakra. A hölgyek harmada egy-két személyes tárggyal, díszítéssel dobja fel a dizájnt, 20 százalékuk pedig mind az autója belterében, mind a külsején hajtott végre módosításokat.

A névadáson, valamint az egyéniséget tükröző díszítéseken kívül az is sokat elárul arról, hogyan viszonyul egy sofőr az autójához, hogy mennyire tartja tisztán. Nos, ebben a vonatkozásban még van hova fejlődniük a hazai autósoknak, hiszen mindössze egyharmaduk mossa le otthon vagy autómosóban legalább havonta egyszer a kocsiját. A járműtulajdonosok kicsit több mint negyede csak akkor mossa le az autóját, ha számára fontos helyre, vagy emberekhez utazik vele, 22 százaléka pedig csak abban az esetben, ha már nagyon koszos. A válaszadók ötöde évente pár alkalommal mossa le autóját.

A járművek belső tisztaságáról való gondoskodás esetében valamivel kedvezőbb a helyzet, hiszen a megkérdezettek 35 százaléka havonta legalább egyszer kitakarítja autóját. A Chery Group megbízásából készült kutatás során a válaszadók 30 százaléka jelezte, hogy évente pár alkalommal cselekszik így, míg egyötödük csak akkor, ha számára fontos helyre, vagy személyhez látogat el. Azok aránya, akik csak akkor veszik rá magukat az autó belsejének kitakarítására, amikor már nagyon koszos, 14 százalékot tesz ki.