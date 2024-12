A Rolls-Royce lényegét testesíti meg a Cameo

Fotó: Rolls-Royce

A Rolls-Royce márka esszenciáját mutatja a Cameo nevű szobor, a megjelenést a márka múltjának legszebb autói alapján alakították ki, és olyan anyagokból áll a kisautó, amelyek az igazi autókban is megtalálhatóak. Az élményhez hozzátartozik még az is, hogy a vásárlónak saját maga kell összeraknia a kisautót, mert a tapintás is nagyon fontos érzékszerv.

Fotó: Rolls-Royce

A karosszéria egy tölgyfa-tömbből faragott alsó rész és egy alumínium felső rész összeállításával készül, ezek természetes megjelenésüknél fogva is adják a Rolls-Royce jellegzetes kétszínű megjelenését. Persze van egy kis csavar is a történetben, hiszen a tölgyfa- és az alumínium is mágneseket rejt, amelyek szilárd – de bármikor könnyen oldható – összeköttetést teremtenek. Ezzel arra utalnak, amikor az autó karosszériájába beemelik a motort és a hajtásláncot, a legtöbb vásárló ezt, mármint a „házasság” pillanatát akarja megnézni, amikor gyárlátogatáson vesz részt.

Fotó: Rolls-Royce

Az utastér 3D-nyomtatással készített, az autókban is használt bőrrel kárpitozott darabokból áll össze, a kerekek közepén természetesen önszintező az RR logó. A Rolls-Royce Cameo ára 2,2 millió Ft, ezen kívül még az szűkíti a vásárlóközönséget, hogy az csak a márkakereskedésekben, illetve az egyedi autók tervezéséhez használt Private Office irodákban vásárolható meg.