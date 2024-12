Héthelyű sárkány - BYD Tang EV 4WD Flagship teszt (2024)

Tavaly jómagam vettem részt a BYD hazai debütálásán, ahol aztán volt min meglepődni. Már akkor látszott, hogy ezt a kínai autómárkát komolyan kell venni, azóta pedig az itthon elérhető kínálat tovább bővült két népszerű SUV modellel. Közülük is a nagyobbik, hétüléses BYD Tang került hozzám egy hétre, és van mit mesélni róla. Először is, ez a modell valójában nem új: 2018 óta Kínában, 2021 óta pedig nálunk, az öreg kontinensen is kapható, csak hazánkba érkezett meg némi késéssel. Időközben kétszer is kapott, ráncfelvarrást, de ha nem olvasok utána, simán elhittem volna, hogy vadiúj a forma.

Van némi króm, kellemesek a vonalak, de nem akar feltűnést kelteni a BYD Tang - még az sem ordít róla, hogy elektromos

Fotó: Vékey Zoltán

Visszafogott és kellemes az összhatás, nincsenek dizájntúlkapások, mint például a márka kisebb modelljeinél, hanem európai szemnek (is) lett rajzolva ez az autó.

Ügyesen rejtették el a méreteit, így élőben sem tűnik behemótnak,

a 3 centi híján 5 méteres hossz és 5 centi híján 2 méteres szélesség ellenére sem. Persze a 21 colos óriásfelnik persze még egy ekkora dögön is látványosak, miként a hátsó csíklámpa vagy a légterelőbe, felülre rejtett ablaktörlő is. Az összhatás a lágy vonalak ellenére is tiszteletet parancsoló, én nagyon megkedveltem a formáit az együtt töltött idő alatt.

Finom vonalúak a hátsó lámpák. Hivatalosan 530 kilométeres a WLTP hatótáv, és bíztató, hogy ötcsillagos az Euro NCAP töréstesztje

Fotó: Vékey Zoltán

Körbejárva nehéz belekötni, de a beszállás az igazán ámulatba ejtő. Az ajtók nyitása-csukása elképesztően csendes és határozott, a feltáruló beltér hívogatóan jó illatú és világos, a bézs bőrfotelek szinte néma villanymotorokkal csusszannak hátrébb. Pár percig még a menüt sem keltettem életre, csak élveztem a vezetőülés trónszerű kényelmét, a változatos és kivétel nélkül jó tapintású anyagok kavalkádját és a kivételesen masszívnak tűnő építést. Ezt itt egy prémiumautót idéz messziről és közelről is, messze nem olyan leitisztult, avagy steril beltérrel, mint a Teslák.

Hosszú távon is kényelmes fotelek fogadnak elöl masszázsfunkcióval és üléshűtéssel

Fotó: Vékey Zoltán

Egyszerre modern és konzervatív a beltér

Márkatársaihoz hasonlóan a BYD Tang is tudja a nagyon menő, ám elég felesleges 90 fokos képernyőforgatást, a mozgó alkatrészek ellenére a monitor szilaszilárdan áll. Az autó életre keltése után jöttem csak rá, hogy mennyire ellentétes filozófiát képvisel a BYD sok konkurensével szemben, hiszen a digitális óracsoport kivételével minden olyan, mint bármilyen négykerekűben, amit az elmúlt 10-20 évben ismerünk. Ebben is van jó mélyen elhelyezett műszeregység, különálló középső képernyő, váltókar (irányváltó), két hagyományos bajuszkapcsoló és egy csomó fizikai gomb.