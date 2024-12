Autózás a 90-es években: divatba jött a családi egyterű (top10)

Noha a legtöbben 1983-ig vezetik vissza a járműkategóriát, hiszen ekkor érkezett Chrysler Voyager és a Renault Espace, Japánban ekkor már versenyeztek is a vásárlókért a gyártók, a Nissan például 1982-ben kezdte el árulni a B-oszlopot nélkülöző Prairie modelljét, amelyet egy évvel később követett a Mitsubishi Space Wagon. Szóval nehéz pontosan meghatározni, mikortól számítható a praktikus, sokszor nem is olyan kisméretű családi egyterű autók megjelenése, de egyértelmű, hogy a felfutásra a 90-es években került sor. Méghozzá gyakran a korábban évtizedeken át népszerű kombik rovására.

B-oszlop nélküli Prairie egyterűjét már 1982-ben piacra dobta a Nissan

Fotó: Nissan

A SUV-mánia előtt a családi egyterű volt a sláger

Egyre több gyártó lépett be ebbe a piaci szegmensbe, az úttörők tökéletesítették saját autóikat, a vevők pedig hamar megszerették az akár turbódízelként is kínált buszlimuzinokat. Hamarosan a népszerű európai autómárkák is előrukkoltak kompakt egyterűekkel, ilyen volt a '96-os Renault Mégane Secénic és a sokoldalú Opel Zafira A, ám ezek igazi sikereiket már az ezredforduló után aratták. Napjainkra a csillogás a mindent elsöprő SUV-divat miatt véget ért, a műfaj a kihalás szélére került, a nagycsaládosok sokszor újra haszonjármű-rokon modellt választanak - vagy, ha beérik kevesebb praktikummal és variálhatósággal, öt- vagy hétüléses crossovert. De most lássuk az egyterűek aranykorát!

Személyautós kényelem, szinte kisbusznyi helykínálat, jó variálhatóság: a családi egyterű hamar slágerkategória lett

Fotó: Toyota

1. Chrysler Voyager (1990-1995/1995-2000)

Az amerikai sztenderd garázsban elférő, lehető legnagyobb belső térrel rendelkező autóként fejlesztették ki a Chrsysler konszern egyterűjét, amelybe kivett hátsó ülésekkel az építőiparban szabványnak számító 4x8 láb, azaz 1,22x2,44 méter méretű (gipszkarton, OSB, stb.) lapokat is lehetett szállítani. 1990-ben már második generációjánál tartott a típus, amelyet az európai sikerek miatt Grazban is elkezdtek gyártani – ahol turbódízel motort is beszereltek. Első egyterűként itt lehetett vezetőoldali légzsákot (1991) kérni, 1992-től már integrált gyermekülés is elérhető volt, az 1994-es modellfrissítésnél már vezető- és utasoldali légzsákot is adtak, ekkor vezették be a négykerék-tárcsaféket a blokkolásgátlóval együtt.