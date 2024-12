Egymást ünneplik a BMW M autói, az M1 Kith stílusában készítenek egy XM-szériát

Fotó: BMW

Néhány nappal ezelőtt ismerhettük meg a BMW M1 by Kith nevű, a gyár által Ronnie Fieg divattervező elképzelése szerint felújított veterán sportkocsit. Most pedig itt a folytatás, az Individual műhely ugyanis ennek a sportkocsinak mintájára bejelentette a BMW XM by Kith limitált szériát. Ennél azért határozták meg 47-ben a darabszámot, mert ennyi év telt el az M GmbH első autójának, az M1-esnek a piacra dobása óta.

Fotó: BMW

A karosszériát alapesetben Frozen Techno Violet színre fényezik, ami nem csak azért különleges, mert történelmi szín, hanem azért, mert ezt követően nyugdíjazzák azt, tehát a jövőben a gyár már nem fog ilyen színre autókat fényezni. Akiknek ez túlságosan különleges, a Frozen Black metálfényezést is kérhetik. A karosszériadíszek mindkét esetben fényes feketék, ahogy a 23 colos felnik is.

Fotó: BMW

Az utastérben a jellegzetes M színek mellett a Kith logó is megjelenik, ahogy a hátsó ülésekhez mellékelt párnákon is ez látható, a küszöbborításon az 1/47 felirat utal a limitált széria exkluzivitására. A BMW Individual Merino bőrkárpitra a Kith logójából készített mintát nyomnak. A hangulatvilágításnál az alapbeállítás az alapból adott fényezéshez passzoló lila szín jelenti. Kifejezetten a BMW XM by Kith limitált szériához készítenek egy sporttáskát, ami jelen esetben a töltőkábel(ek) hordozására szolgál.

Fotó: BMW

Az Art Basel Miami kiállításon csak tanulmányként volt jelen a BMW XM by Kith, amely a lila színű díszvilágítástól és a 30/35 mm-es öltetéstől, illetve a 40 mm-es nyomtáv-szélesítéstől eltekintve megegyezik azokkal a példányokkal, amiket a vásárlók 2025 második felében megkapnak. A Kith divatmárka webshopjában pár óra alatt mind a 47 BMW XM by Kith-re lett jelentkező 199 000 dolláros, azaz 101 438 600 Ft-os áron.