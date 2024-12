Első szériaautóként kap glóriát kap a Mercedes-AMG PureSpeed

A Monacói Nagydíj előtt mutatta meg a Mercedes-AMG a Mythos-szériát megkezdő PureSpeed modelljét, amelynek teszteléséről augusztus végén adtak hírt. Most, az Abu Dzabi Nagydíj alkalmából eltüntették az álcázást az autóról, így újra a májusi állapotában láthatjuk a radikálisan átépített SL roadstert – épp csak nem tanulmány, szériagyártású az autó. Ennek megfelelően a sajtóközleményben első műszaki adatként egyébként a szabványos átlagfogyasztással (13,7 l/100 km) és a CO2-kibocsátással (312 g/km) találkozunk.

Fotó: Mercedes-Benz AG

Az aerodinamikai mérnökök jelentős időt fordítottak arra, hogy szélvédő híján a légáramlást úgy irányítsák, hogy az ne zavarja a vezetőt és az utast – ennek érdekében módosították a csomagtérfedelet is. Egyébként felül lekerekített, ívelt vonalakat használnak, alul pedig éles karbon légterelőket. A kocsi orrán van egy 40 mm-es, 80 km/órás tempónál lenyíló lap, ami csökkenti az autó alá áramló levegő mennyiségét, az alacsony nyomású rész növeli a leszorító-erőt. A hátsó szárny automatikusan változtatja dőlésszögét 80 km/órás sebesség felett, hogy mindig optimális legyen a tapadás. A 21 colos kovácsolt alufelnikre karbon légterelő tárcsák kerülnek, elöl nyílások segítik a fék hűtését (az abroncsok 275/35 méretűek), hátul teljesen zártak a légellenállás javítása érdekében (az abroncsok 305/30 méretűek).

Fotó: Mercedes-Benz AG

A Mercedes-AMG PureSpeed első szériaautóként kapja meg a Formula-1-ben 2018 óta használt Glóriát, amely jelen esetben egy hajlított acélcső, ami a karosszériavázhoz csatlakozik, és az alsó részén lévő LED-csíkot helyeztek el, ami a hangulatfényen keresztül irányítható. A Mercedes-AMG mérnökei aerodinamikailag optimalizált, az autó színére fényezett bukósisakokat is mellékelnek az autóhoz, amelyben intercom rendszer teszi lehetővé a kommunikációt, alternatívaként telefon is csatlakoztatható hozzájuk, és akár zenehallgatásra is használhatóak. Apropó színek, a gyáriak legendás versenyautók megjelenését is elérhetővé teszik a vásárlóknak, az mystic silver magno fényezéssel az ezüstnyilakat idézik, a Le Mans red a Targa Florio futamot 100 évvel ezelőtt megnyerő versenyautóról származik. A műszerfal közepén az IWC Schaffhausen által készített analóg kronográfot helyeznek el. Az időjárás elleni védelmet a hátulról előrehúzható, az első kerékjáratokhoz rögzíthető ponyva jelenti; beltéri porvédő ponyvát is mellékelnek az autóhoz.