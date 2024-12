Énekel a babakék Zetor, ha a nézsai traktorkirály hajtja

Fotó: Vendel Lajos

A Nézsán élő Varga Sándornak korábban volt egy nagyobb gazdasága, de ma már csak egy egyhektáros területet művel. A ritkaságszámba menő 60 éves K25-ös Zetor traktor idén januárban került a tulajdonába, a gépről maga Varga Sándor mesélt portálunknak.

– A K25-ös Zetor traktor leginkább a kora miatt olyan különleges, hiszen az 1960-as években gyártották, de még mindig üzemképes. Sőt, a mai technológiát is felülmúlja, ugyan nem a teljesítményével és gyorsaságával, hanem az időtállóságával – fogalmazott a büszke tulajdonos. – Ezeket még arra tervezték, hogy viszonylag egyszerűen karbantarthatóak legyenek és minél tovább működjenek. Gyakorlatilag, ha víz és olaj van benne, illetve a váltójába a megfelelő kenőanyag és üzemanyag kerül, akkor akár 50-60 évet is elgurul kisebb karbantartásokkal, valamint megfelelő odafigyeléssel.

Fotó: Vendel Lajos

Miben tér el a veterán jármű a mai traktoroktól?

Varga Sándor ismertette azt is, hogy a K25-ös Zetor traktoron az alapfunkciók mindegyike megtalálható, így például a kardánkihajtás és a sebességváltó is. Mint mondta, utóbbi azonban még nem irányváltós, hiszen külön kell a sebességfokozatokat kapcsolni. Ugyanakkor itt is megtalálható az osztott fékezés, továbbá van benne egy mechanikus difizár és hidraulika is. A kézifék, viszont külön van. A nézsai gazda kiemelte, tulajdonképpen ezek az alap dolgok teszik egyszerűvé mégis használhatóvá a traktort. Hangsúlyozta továbbá, a jármű nincs túlbonyolítva és különösebb szakértelmet sem igényel.

– Tudomásom szerint az országban mindössze 30-40 ember rendelkezik ilyen gépkategóriával, amelyek közül sok darab már inkább csak a gyűjteményekben vagy egy múzeumban kap helyet. Azonban akadnak még olyanok, mint én is, akik a mindennapokban használják tárcsázásra, szántáshoz vagy éppen kaszáláshoz – mondta Varga Sándor, aki már egy megfelelő bálázót és kaszát is beszerzett a 24 lóerős, 2160 köbcentiméteres, 2 hengeres traktorhoz.

Fotó: Vendel Lajos

Visszakapja eredeti kinézetét a traktor

Varga Sándor arra a kérdésünkre, hogy miért nem egy gyorsabb és modernebb gépet használ, azt válaszolta, hogy szereti a régi, egyszerű, de megbízható gépeket. Ugyanakkor a K25-ös Zetor karbantartásánál fontos szempont az is, hogy az alkatrészeket könnyen be tudja szerezni hozzá Magyarországon és Szlovákiában. A nézsai gazda végül kitért arra is, hogy a jövőben szeretné az új szerzeményét teljes egészében felújítani.

– A felújítási munkálatok már elkezdődtek. A teljes elképzelés szerint a traktor felső része, a sárvédők, az ülés, valamint az akkumulátor tartója kék lesz, a géptest pedig szürke színű – mondta Varga Sándor, aki 2025-ben szeretne majd a különleges traktorral ellátogatni a Sződligeti Tangazdasági Kiállításra is.