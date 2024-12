F1-kormánnyal szerelt G-osztállyal búcsúztatja Lewis Hamiltont a HOF Manufaktur

Fotó: HOF Manufaktur

Az 1983-ban alapított német Hofele tuningcég nemrég átszervezte magát, ezzel párhuzamosan mostantól kezdve HOF Manufaktur néven működik, az eddigieknél exkluzívabb átalakításokat végez továbbra is a Mercedes-Benz modelljeire helyezve a hangsúlyt. Hogy mire számíthatunk tőlük a jövőben, azt az új korszak első autója, a Mercedes-AMG G-osztály alapján megépített Sir Class jelzi.

Fotó: HOF Manufaktur

Az Abu Dzabi F1 nagydíj előestéjén leplezték le az autót a Yas Links rendezvényhelyszínen, a hétvégi F1-futamnak helyt adó Yas Marina versenypálya szomszédságában, amivel Lewis Hamiltont búcsúztatják a Mercedes-Benz márkától. A HOF Sir Class esetén a Mercedes F1 istálló jellegzetes színeit használták fel az ezüstből feketébe átmenettel, a karbon dísztárcsákkal burkolt 23 colos kovácsolt alufelnik Tiffany-zöld peremével. A hasmagasságot 30 mm-rel csökkentették, és szárnyak és légterelők segítségével próbálnak javítani a kocka aerodinamikai tulajdonságain.

Fotó: HOF Manufaktur

A legnagyobb változás belül található, ahol a jellegzetes színek használatán kívül az F1-ből ismert félkormánnyal váltják ki a rendes kormánykereket. Egészen pontosan a Mercedes-AMG One-ban is használt, légzsákos darabot építik be a terepjáróba, tehát közúton is legális ezzel a kormánnyal irányítani a járművet. Kárpitozás tekintetében a megrendelő fantáziájára bízzák a dolgot annyi megkötéssel, hogy csak a jellegzetes fekete/ezüst/tiffany-zöld vonalon mozoghat az Alcantara/Nappa-bőr burkolatok színvilága, az i-re a pontot az teszi fel, hogy a Yas Marina versenypálya körvonalát varrják a tetőkárpitra.

Fotó: HOF Manufaktur

A 4,0 literes V8-as biturbó teljesítményét 1063 lóerőre növelték, ami 3,5 másodperces 0-100 km/óra sprintre teszi képessé a HOF Sir Class-t, az elérhető csúcssebesség 300 km/óra. A lassulásról karbon-kerámia fékek gondoskodnak, a megfelelő hangélményről pedig az oldalt kivezetett, kerámia-végződésű sportkipufogó. A HoF Manufaktur nem közölte, hány példányt építenek a különleges G-osztályból, vagy hogy mennyi annak az ára. Bár akinek kérdeznie kell, az valószínűleg nem engedheti meg magának azt...