Faltól-falig képernyővel jön a következő Mercedes-Benz CLA

Fotó: Mercedes-Benz

Csak nem bírja kivárni a márciusi világpremiert a Mercedes-Benz, ezért egy újabb adag álcázott képet adott közre a CLA kupé erősen álcázott prototípusairól, amelyekkel épp a Timmelsjochon autóznak alpesi körülmények között. Noha a részleteket, még a korábban a vezér által leleplezett csillagmintás lámpákat is álcázzák, annyit azért ki lehet venni a legújabb képeken, hogy hátrébb nyúlik az ívelt tető, így az oldalfalon egy kis ablak kerül a C oszlopra. A következő kompakt-generációnál már nem lesz lépcsős hátú A-osztály, így a kupénak kell nagyobb fejteret kínálnia a hátsó sorban, kellemes mellékhatásként a légellenállás is javul ez által. Az utastérben megtartják a tanulmányautóban is látott, faltól-falig képernyőt, mármint elérhető lesz majd ilyennel is a CLA, az anyósülés előtti monitor várhatóan feláras tétel lesz.

Fotó: Mercedes-Benz

Alapvetően villanyautónak készítették a kompakt kupé 4. generációját, de a változó piaci igények miatt – még a fejlesztés korai szakaszában – eldöntötték, hogy belső égésű motorral is megvalósítják az MMA műszaki alapra épülő autót. Amíg az 58 vagy 87 kWh kapacitású akkumulátorral rendelkező villanyautó alapesetben hátsókerékhajtású (272 LE), és opciós az összkerékhajtás (109+272 LE), addig a 48 voltos lágyhibrid modellek első- vagy összkerékhajtásúak. A fejlesztéssel mér végeztek a mérnökök, már csak a szoftveren végeznek pár finomhangolást a sorozatgyártásig hátra lévő pár hónapban, a márciusi bemutatót követően nem sokkal indul az új modell sorozatgyártása, és a nyáron jelennek meg az utakon az első példányok. Az első hónapokban csak villanyautókat készítenek majd, a hibrid modellek nagyjából fél év késéssel követi majd ezeket, ekkor, azaz 2025 végén várható a Shooting Brake kombi leleplezése is.