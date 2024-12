Fedélzeti kamera alapján utal kártérítést egy biztosító

A japán Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 2017-től olyan biztosításokat is kínál, amelyek megkövetelik a fedélzeti kamera használatát – olyan készülékekről van szó, amelyek baleset észlelésekor automatikusan értesítik a diszpécserszolgálatot. Most olyan szolgáltatást akarnak bevezetni, hogy a mesterséges intelligencia a fedélzeti kamera képe, illetve a gyorsulási érzékelő adatai alapján megbecsüli a kárösszeget, és ha arra jut a rendszer, hogy gazdasági totálkáros az autó, akkor automatikusan utalják a kártérítést, akár 2-3 napon belül, hogy az ügyfél a lehető leghamarabb tudja pótolni autóját. Az automatizmus csak a gazdasági totálkárra vonatkozik, a totálkár szintjét nem egyértelműen elérő vagy kisebb sérüléseknél nem változik az eljárás menete, olyankor kárfelvételi szemlét követően hozzák meg a döntést a kártérítés mértékéről.