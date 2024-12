Feldíszített tűzoltóautók, traktorok és Bogarak üdvözölték a karácsonyt

Békés

Fotó: Jenei Péter

Araczki Zsolt, a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka elmondta, első alkalommal és hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Tűzoltós karácsonyt Békésen. Mint kiemelte, a program már más vármegyékben, más tűzoltóságoknál működik, ezért gondolták, hogy Békésben, illetve Békésen is megrendezik.

– A kezdeményezésben partnerek voltak a vármegyei tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok is, Battonyáról, Tótkomlósról, Füzesgyarmatról, Békéssámsonból, Békéscsabáról érkezett tűzoltók, illetve természetesen a békési önkormányzati tűzoltóság tagjai is részt vettek a programot megnyitó félórás felvonuláson – tette hozzá Araczki Zsolt, aki külön szólt arról, hogy a rendőrség és a polgárőrség is segítette az esemény lebonyolítását. A felvonulást követően a tűzoltó laktanyában kezdődtek családi programok.

Fotó: Jenei Péter

A laktanya karácsonyi díszbe öltözött udvara különleges látványt nyújtott, a szép számú érdeklődő pedig fotózkodhatott a feldíszített tűzoltóautókkal, a gyerekek mini tűzoltóruhát próbálhattak, tálcatüzet olthattak, megismerhették a tűzoltófelszereléseket, kézműves foglalkozáson vehettek részt. Mind a felvonuláson, mind a rendezvény ezen részén ott voltak a Mancs Őrjárat hősei, Chase, Marshall és Skye. A gyerekek pedig a tűzoltókkal tehettek egy kört a városban a feldíszített tűzoltóautón.

– A gyerekkoromhoz és talán sokunk gyerekkorához hozzátartozott a feldíszített tűzoltóautók képe, ahogy a piros kólás kamion is a reklámban. Egy picit ezt az érzést is visszahoztuk – fogalmazott a Békési Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok. – A Tűzoltós karácsony pedig lehetőséget adott arra is, hogy szervezetünket, munkánkat kicsit közelebb hozzuk a gyerekekhez, a fiatalokhoz. Szerettük volna megismertetni, hogy ez egy jó hely, egy jó társaság.

Papp Gábor / beol.hu

Fotó: Jenei Péter

Lovasberény

Fotó: Lesi Tamás, Bori Tímea

Lovasberény utcái idén december 21-én ismét fényárban úsztak, amikor megrendezték a III. Kivilágított Traktorok Felvonulását. A rendezvény ötletgazdája, Fülöp-Weigler Bettina mesélt a feol.hu-nak a szervezésről és a közösség összefogásáról:

- Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is hatalmas izgalommal vágtam bele a program összeállításába. Már másfél éve dolgozom távol a településtől, azonban a szívem ezalatt az idő alatt is a lovasberényi közösségért dobogott.

A délután, sötétedés után kezdődő gyülekező a Fülöp Birtok magtár épületénél zajlott, ahol a Veigler és Fülöp család zsíroskenyérrel, Feind Zsolt által felajánlott borából készült forralt borral, meleg teával, sőt némi pálinkával várta a résztvevőket. Bettina elmondta: - Soha nem látott tömeg várta a soha nem látott mennyiségű járműveket. Az este során 46 traktor és 3 autó indult el, kivilágítva az utcákat és elvarázsolva a tömegeket.