Figyelmeztetést adtak ki, ritka veszély fenyegeti a közlekedőket a magyar utakon

Az előrejelzések alapján a Dunántúl keleti felébe, valamint a középső országrészbe éjfélig tartós havazás várható.

Jelentős mennyiségű magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó elsősorban Baranya és Tolna térségében, valamint Bács-Kiskun déli felében érkezhet,

a legtöbb friss hó a Mecsekben hullhat, ahol akár a 20 centimétert is elérheti. Hétfő délutántól viharos széllökések is érkezhetnek a Dunántúlra, pont a havazásban leginkább érintett területekre, ezért

hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak.

A viharos szél és a hófúvás miatt külön felhívja a közlekedők figyelmét a Magyar Közút, hogy az érintett területeken csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan utazása van. Hófúvás esetén hiába takarítják le a burkolatról a havat a munkagépek, azt a viharos széllökések szinte azonnal visszahordhatják, egy idő után még olyan szakaszokon is, ahol hófogó rácsok vannak. A közútkezelő mindent megtesz majd az utak járhatóságáért a viharos széllökések idején is, de igazán hatékonyan csak a szél elállta után tud beavatkozni.

A Magyar Közút a vasárnap este érkezett havazás előtt és azóta is folyamatosan dolgozik a kezelésébe tartozó országos közúthálózaton, melyre a megelőző és aktív síkosságmentesítési munkák során több mint 5000 tonna útszóró sót és 400 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki. Ezeket a munkákat a következő napokban is teljes kapacitással végzik, és a hófúvásban érintett területeken az úgynevezett lehívható, külső partnerek, kisvállalkozások által üzemeltetett munkagépeket is szükség szerint az utakra rendelik, valamint a nagyteljesítményű hómaró munkagépek is bevetésre készen állnak már.