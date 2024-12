Elsőként vezettük a csodaakkumulátoros kínai villanyautót - Geely EX5 menetpróba

Rendkívül kényelmesek a masszírozós, hűtött-fűtött ülések, még némi oldaltartásuk is van

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Szintén jó ötlet, hogy az anyósülés a kihajtható lábtámaszával ággyá alakítható, ami könnyebben elviselhetővé teszi a nyilvános töltőoszlopoknál történő hosszas látogatásokat. Mert az EX5 akármilyen fejlett akkuval is rendelkezik, a töltési sebessége legfeljebb átlagos: váltóáramról 11, egyenáramról mindössze 100 kW teljesítménnyel képes fogadni az áramot, optimális esetben 30-ról 80 százalékra 20 perc alatt lehet feltölteni.

A műfabetét nem tetszett, de az elegánsan letisztult dizájn, és a két darab 50 wattos, hűtött vezetéknélküli telefontöltő igen

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Kevés a fizikai gomb, de legalább a legfontosabb klímafunkciók kaptak, és van egy nagyméretű forgótárcsa is a hangerő állítására, de az fura, hogy a panoráma üvegtetőt is a menüből kell nyitni és csukni. A szép felbontású, de elég basic grafikájú érintőképernyő alján is van egy dedikált sor az alapfunkciók számára. Magát az Android-alapú Flyme operációs rendszert a jó nevű okostelefon-gyártó, a Geely-hez tartozó Meizu (Európában Dreamsmart) fejlesztette, még a 7 nm-es Dragon Eagle chip is a cég saját terméke, ami hatalmas előny költségoldalon. Gyors és könnyen kezelhető – 10 világnyelven hangvezérléssel is – a menürendszer, a felhő-alapú, AI-val megtámogatott online gyári navigáció a sebességmérő kamerákra is figyelmeztet, és

azt is másodpercre pontosan tudja – Sanghajban legalábbis –, hogy mikor váltanak a kereszteződésekben a lámpák.

Gigantikus a hátsó lábtér. Az akku olyan lapos, hogy nem tűnik vastagnak a teljesen sík padló sem

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Elképesztő a helykínálat az EX5-ösben: hatalmas a belmagasság és széles is a kabin, ráadásul érzésre a hátsó lábtér még a négy centivel hosszabb, és szűkösséggel sosem vádolt Skoda Enyaq-ét is veri. Az alacsony rakodóperemű, széles nyíláson át pakolható csomagtartó papíron 462 literes (Skoda Enyaq iV: 570, BYD Atto 3: 440), de a valóságban nagyobbnak tűnt. Később ráadásul azt is felfedeztem, hogy a padlója alatt, a nemlétező pótkerék helyén még egy vízhatlan, 100 literes rekeszt is kialakítottak, hasonlóan, mint a Ford Pumában, de itt lefolyó nélkül. Bővítés után sík padló és 1877 literes tér keletkezik, viszont nem tetszett, hogy a csomagtartó két oldalát rideg, könnyen karcolódó műanyag borította, és hogy kalaptartó, de még felcsévélhető roló sem volt az autóban. A Geely szerint az iparági átlagot 50 százalékkal múlja felül az utastérben kialakított rakodórekeszek össztérfogata, amit az ülések alól kihúzható fiókokat és a nagy ajtózsebeket, könyöklőrekeszt látva hihető.

Milyen vezetni a Geely népautóját?

Nem a versenypálya a természetes közege, plána a komfortorientált kínai futóműbeállítással

Fotó: Geely Auto

Mivel a külföldi jogosítványok Kínában nem érvényesek, a kínai sajtóbemutató szervezői kibéreltek egy komplett versenypályát, hogy valahol vezetni is tudjuk az EX5-öst. Az FIA 2-es minősítéssel rendelkező, Le Mans-i méretű lelátókkal rendelkező, trükkös nyomvonalú Ningbo International Race Track ideális helyszín lehetett volna egy jó ízű egy örömautózáshoz, de nem ebben az autóban.

Hét másodpercen belül gyorsul százra, de a gázpedált úgy hangolták, hogy ne legyen túl hirtelen és közvetlen a gyorsulás, mint más villanyautókban

Fotó: Geely Auto

Ugyanis a kínai belpiacos modellek, melyeket vezettünk, ringatózóan puhára voltak hangolva (kanyarban dőlt, fékezéskor bólintott, gázadásra ágaskodott a karosszéria), amihez ráadásul pontatlan, lassú és steril kormányzás, valamint lusta gázreakció tartozott. A sajtóanyagokban szuper fejlettnek hirdetett, motorvezérlésre kötött kipörgésgátló is zavart, mert annyit túlbuzgón végezte a dolgát, hogy

gyakorlatilag csak akkor engedett gázt adni, ha egyenesen álltak a hajtott első kerekek,

ami igencsak megnehezítette a kigyorsítást a kanyarokból.

Ilyen volt a tesztnapunk a ningbói versenypályán, ahol szlalompályát is felállítottak és jávorszarvas-tesztet is végeztünk

Viszont pozitívumokat is tapasztaltam a szinte tapadáshatáron megtett öt kör alatt, például azt, hogy a 218 lóerős motor bőven elég az 1,7 tonnás tömeghez, hogy a négytárcsás, „by wire” rendszerű fék nem hajlamos fáradni és a nyomáspontja határozott, valamint azt is, hogy

az alacsony tömegközéppontnak hála miatt még provokálva sem produkál semmi kellemetlen és váratlan meglepetést az elöl MacPherson, hátul több lengőkaros futómű.

A kipróbált autókon 19 colos felnik és meglehetősen széles, 235/50-es Goodyear Efficientgrip Performance gumik voltak, az alapmodelleken viszont egy mérettel kisebb, 18-as felnik lesznek magasabb oldalfalú, még kényelmesebb abroncsokkal.

A magas rázókövek ütéseit miniális csillapítással továbbította a kormánymű a kezemhez

Fotó: Geely Auto

Lényeges megjegyezni, hogy a Geely szerint az európai piacra szánt EX5-ösöknek teljesen más lesz a dinamikai hangolása, mint az általam kipróbált belpiacos példánynak. Az ígéret szerint feszesebb futóművel, kevésbé rigorózus menetstabilizálóval és kipörgésgátlóval, valamint gyorsabb áttételezésű, precízebb kormányzással rendelkeznek majd – hála az égnek.

Mennyibe kerül és mikor érkezik?

Puha futóműve ellenére az EX5 állítólag 78,9 km/h sebességgel képest végrehajtani a jávorszarvas-tesztet, ami elismerésre méltó. Mi 55-60 km/h-val teljesítettük

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

Kínában a Geely Geometry E5 árlistája átszámítva kb. 6 millió forinttól indul (kis akku, alapfelszereltség) és 7,9 millió forintig tart (nagy akku, csúcsfelszereltség elektromos masszázsüléssel, HUD-dal, műbőrrel, 16 hangszórós hifivel, stb.).

Ha itthon kétszer ennyibe kerülne az EX5, még akkor is versenyképes lenne,

hiszen a tisztán elektromos vetélytársak közül a Volkswagen ID.4 21,5 millió forinttól, a Skoda Enyaq iV 24,6 millió forinttól, a Peugeot e-3008 18,9 millió forinttól és a Geely-nél szinte minden paraméterében gyengébb BYD Atto 3-as 14 millió forinttól indul.

A csúcsverzió felszereltsége a teljesség igénye nélkül:

19 colos könnyűfém keréktárcsák

LED fényszórók

LED-es nappali menetfény

LED-es hátsó lámpák

műbőr belső kárpitozás

15,4 colos érintőképernyős médiarendszer

10,2 colos műszeregység-kijelző

16 hangszórós Flyme Sound hifi

256 színű belső hangulatvilágítás

head-up kijelző

nyitható panoráma üvegtető

fűtött és szellőztetett első ülések

masszázs funkció

elektromos első ülésállítás

távolságtartó tempomat

vészfék-asszisztens

sávtartó

360 fokos kamerarendszer

Rendkívül jó a kilátás hátra is, ami manapság nagy kincs

Fotó: Gulyás Péter (Origo)

A garancia valószínűleg legalább 5 év lesz a járműre, és 8 év vagy 160 000 km az akkumulátorra, de ezt még ugyanúgy nem lehet biztosan tudni, mint ahogy a magyar árakat és az érkezés pontos dátumát sem. Bár a hazai forgalmazó Grand Automotive nem erősítette meg, Kínában azt az információt kaptam az Európáért felelős marketing igazgatótól, hogy

Magyarország lesz az első piac a kontinensen, ahol árulni fogják az EX5-öst,

nagy valószínűséggel a piaci bevezetést 2025 tavaszára időzítik. Ha az árazás megfelelő lesz, és a futómű, valamint a kormányzás áthangolása is jól sikerül, akkor az új Geely komoly szereplővé válhat az elektromos autók piacán, akár a taxisok érdeklődését is felkelheti.