Harci díszben búcsúzik a Suzuki Swift Sport

Fotó: Suzuki

Az új Suzuki Swiftbe – egyelőre? – nem került bele az 1,4 literes turbómotor, a japánok ezért még mindig gyártják az előző generációs modellt. Ennek most jelentették be a búcsúzó szériáját, a Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition érdekessége, hogy azt jövő márciustól lehet rendelni, és egészen novemberig folytatják majd a gyártást, tehát legalább addig még párhuzamosan fut majd 2 Swift generáció gyártása. Mivel a normál Suzuki Swift Sport gyártását februárban befejezik, az összes ezt követően készülő példány már a limitált szériához tartozik.

Fotó: Suzuki

Sok apró részletet módosítottak a Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition számára, a hűtőrácstól kezdve a feketére fényezett felniken át a C oszlopon elhelyezett matrica-dekorig, egyediek a féknyergek és a jelvények (piros alapon fekete Sport felirat) is. Az utastérben olyan díszbetétek kerülnek a műszerfalra, a váltókonzol köré és az ajtókárpitra, amelyek mintha „megégtek” volna, esetenként még felirat is kerül ezekre a részekre. A kormány karimájának alsó részén lévő díszbetét ezüst színű.

Fotó: Suzuki

A Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition ára 6 fokozatú kézi kapcsolású váltóval 2 329 800 jen, míg 6 fokozatú automatikus váltóval 2 401 300 jen. Az autóhoz 2 extra van, érintőképernyős fejegységet navigációval és tolatókamerával együtt 52 800 jenért adnak, míg a sárga szín kivételével kötelező fekete tetőért 88 000 jent számláznak.