Harmadjára is Urban Cruiser néven veszi át a Vitarát a Toyota

Fotó: Toyota

Sokáig tartott, mire a Suzuki kifejlesztette első, dedikált villanyautóját, az e-Vitara annyira megtetszett a stratégiai partner Toyotának, hogy már a fejlesztés során eldöntötte, hogy a nevére veszi azt. A hibridek jóvoltából a legnagyobb japán gyártónak nincs égető szüksége ugyan a villanyautó-eladásokra a flottafogyasztási előírások teljesítésére, de azért lassan már ők se menekülhetnek azok elől. Európában az új SUV lesz a Toyota második villanyautója a bZ4X után, ami ráadásul a kompakt szegmensben indul harcba a vásárlókért, ahol már most is igen nagy a tülekedés.

Fotó: Toyota

Mivel nem egyszer, de kétszer is bejött már, harmadjára is Urban Cruiser néven forgalmazzák majd az átmárkázott Vitarát. Igaz, most nem csak a márkajelzést cserélik le, de a pörölycápa-arcot is ráteszik az autóra, amivel együtt rögtön új első lökhárítót is adnak. Egyébként még a digitális grafika egyedi, egyébként mindenben megegyezik a két japán autó – amiket Indiában gyártanak. A külső méretekhez képest tágas utasteret ígérnek a 2,7 méteres tengelytávolság jóvoltából, a sínen tologatható, 40:20:40 osztású hátsó ülésekkel rugalmasan lehet az igényekhez alakítani a belsőt.

Fotó: Toyota

A Toyota Urban Cruiser vásárlója 49 vagy 61 kWh kapacitású akkumulátor közül választhat, előbbihez 144 LE/189 Nm, utóbbihoz 174 LE/189 Nm teljesítményű hajtómotort adnak, a nagyobb akkumulátornál elérhető a 2 hajtómotoros összkerékhajtás, aminek már 184 LE/300 Nm a rendszerteljesítménye. Alapáron adják a hőszivattyút, manuálisan is lehetőség van az akkumulátor előkondicionálásra, nem csak a navigáció által betervezett villámtöltésekre tud felkészülni az autó.