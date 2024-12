Hátraszaltó utcai túraenduróval

A motorkrossz világában megszokott az ugrálás, idő közben már a különféle légi mutatványoknak is vannak külön versenyei. Ezekben mind közös, hogy kifejezetten versenypályára fejlesztett célgépekkel végzik azokat. A Yamaha azonban úgy gondolta, hogy az új Ténéré 700-as túraendurójával is lehet ilyesfajta mutatványokat végezni, a bizonyításra Jérémy Rouanet, a versenyzéstől 2019-ben visszavonult francia motorost kérte fel.

Fotó: Yamaha

Persze azért a motorkerékpárhoz is hozzá kellett nyúlni egy kicsit, ezt a munkát a Ténéré Yamaha Rally Team végezte. Először is GYTR kiegészítőket szereltek fel (titánium lábtartók, kuplungburkolat, légszűrőház), az ülés mindkét oldalából lefaragtak 1,5 centit és az oldalsó burkolatokat is keskenyebbre vették. Átrendezték az ülés alatti elektronikát, egyedi motorvezérlő-elektronikát használtak, ami miatt megszűnt az ABS rendszer is, eltávolították a tükröket, a rendszámtábla-tartót és egyéb extrákat. Nem árulták el, hogy hány kg-ot faragtak le a Yamaha Ténéré 700 tömegéből a kaszkadőrmutatványhoz, de az még így is vagy dupla olyan nehéz volt, mint amilyen gépekkel egyébként a hasonló ugrásokat csinálják.