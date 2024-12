Száguldó kanapé: új lendülettel támad a Honda Forza 750

Többször hallottam már motoros, robogós körökben, amikor feljött a Forza név, akkor egyből rávágták, hogy fotelrobogó - ám gyártója szerint egy Gran Tourismo. Tény, hogy a fotel kényelmes és maga a Honda Forza 750 is az, ugyanakkor dinamikusan is lehet vele csapatni, emiatt számomra valóban a sportos, GT kategóriát képviseli a japán robogók zászlóshajója. A lényeget hamarosan kifejtem, előtte egy kis történelem.

A gumik jól tapadnak, a fékek megfelelően adagolhatóak, forszírozott üzemben is jól teljesít a Honda Forza 750

Fotó: Honda

25 éve a piacon a Forza nemzedékek

2000-ben használta először a Forza nevet a Honda, akkor még a japán piacon futó 200 köbcentis gépét nevezte el így. 13 évvel később Európába is megérkezett a modell a Forza 300 személyében. 2015-ben érthetetlen módon a PCX és az SH nyolcadliterese mellé megérkezett a Forza 125, és úgy tűnik három dudás is megfér egy csárdában, azaz kategóriában, hiszen a mai napig a kínálat részét képzik. 2021-ben aztán megérkezett a család nagyágyúja, a 750-es. Az 700 köbcentis és a feletti robogók valójában már 2012 óta piacon vannak, akkoriban az NC 700D Integra testesítette meg ezt a modellt.

A formát is tőle vette át a Forza, annyi különbséggel, hogy egy helyett két lámpatest lapult a fejidomban. A most bemutatott, 2025-ös modellév már lényegesen vagányabb, agresszívabb arcot kapott, amivel minden bizonnyal sok robogófanatikust vesz majd le a lábáról. Láss csodát, itt is megfér két dudás egy csárdában, ráadásul márkán belül, hiszen az X-ADV 750 ugyanazt a hajtásláncot adja, csak crossoveres formában. Személy szerint eddig a terepesebb változat tetszett jobban, most viszont a Forza nyeri a szépségversenyt nálam.

A nappali menetfény képes irányjelzőként is funkcionálni

Fotó: Honda

Igazi túrázó Gran Tourismo

Praktikusságra, vezethetőségre is meggyőzőbb volt, ugyanis egy nap alatt próbálhattuk ki a két újdonságot a késő októberi, szicíliai nyárban. Az X-ADV után a Forzára átülve sokkal inkább nyeregben éreztem magamat, még könnyebb volt terelgetni, stabilabban maradt ott a kanyarokban, ami nem csoda, hiszen rövidebb a rugóútja, ezáltal feszesebb a futóműve. Mentünk rossz úton, macskakövön, ugyanakkor egyáltalán nem volt kényelmetlen a rugózás.

Hihetetlen jó arany középutat találtak meg a mérnökök, így nincs is szükség az állítható futóműre.

A fékje is szigorúbb volt, igaz némileg nagyobb tárcsákat kapott elöl, mint az X-ADV. A forma mellett újdonságként érkezett a modellbe a tempomat, ami nagyon ideje volt már. A DCT váltóval már eddig is kényelmes volt a haladás, a folyamatos gázhúzás viszont még ott maradt, mint feladat. Ennek most vége. Kezelést tekintve már is lesz feladat a következő években a mérnököknek, hiszen fura módon a jobb oldali kormányszektorra került a bekapcsológomb, míg a bal oldalira a set/reset és a sebesség növelés/csökkentés. Érthetetlen ez, akárcsak az, hogy sport módban 4. sebességi fokozat alatt nem aktiválható a tempomat. Tehát ha városban 40-50 km/órával gurulunk sport módban, akkor nincs tempomat. Miért kell lemondani a sport módról a tempomat javára?