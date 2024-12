Új élet a Merkúr-korszak után: így autóztunk a 90-es években

Autós merényletek sorozata

Jól mutatja az alvilág akkori hatalmát, hogy sokszor félelmet váltott ki a járókelőkből, amikor egy lesötétített Bálna-Mercedes állt meg mellettük az úton, és olykor a luxusautók kereskedelme is bűnözéssel fonódott össze (lásd Conti-Car). Ilyen S-osztályban lőtték agyon 1998-ban Fenyő János médiacézárt, míg egy évvel később Seres Zoltánt egy Bentley Turbo R-ben érte utol a végzet. Szintén 1999-ben következett be a brutális Aranykéz utcai merénylet, melynek során egy Kispolszkiban elrejtett bomba a célpont (Sereshez hasonlóan az olajszőkítésben érintett) Boros József mellett három másik ember életét is kioltotta. Ezen ügyek a jéghegy csúcsát jelentették, nagy közfelháborodást okozva, és az igazságszolgáltatás megkezdte a leszámolást a maffiával.