Jövőre áll rajthoz az 500 lóerős Mitsubishi Eclipse Cross

Az alapvetően az autók promotálására szolgáló versenysportban se lehet figyelmen kívül hagyni a piaci folyamatokat, így a brazil Stock Car versenysorozatban is szabadidő-autókra váltanak. Mármint az egységes versenyautó-alapra olyan karosszériákat húznak rá. Elsőként a Chevrolet mutatta meg a 2025-ös szezonban induló új versenyautóját, majd a Toyota jelentette be, hogy a Corolla Cross-t indítja, most pedig a Mitsubishi prezentálta újdonságát, az Eclipse Cross megjelenését viselő versenyautót.

Az Audatech műszaki alapot használó versenyautók technikája közös, a 2,1 literes turbómotor 500 LE (7600/perc) és 580 Nm (4000-6800/perc) teljesítményű, és 6 fokozatú szekvenciális váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket, a saját tömeg 1100 kg. Egyedülálló versenyélményt kapnak majd a tévénézők, hiszen úgy konstruálták meg a versenyautókat, hogy azok környezetét 360°-ban veszik kamerák (a versenyzők az orr- és farkamera képét nézhetik a dedikált kijelzőn), a pályán lévő történéseket ezek segítségével lehet majd követni/visszanézni. A brazil Stock Car Pro versenysorozat 2025-ös szezonja május 4-én indul.