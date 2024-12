Autóbemutatók a hőskorból: Lada 2104, a bűvös kocka

Ugyanaz a műszerfal, mint a lépcsőshátú 2105-ben, a sebességváltó (egyelőre) négyfokozatú

Fotó: Autó-Motor Archív

Fűtőszálat szerelnek a hátsó szélvédőbe, ezen kívül szériatartozék ablaktörlő/mosó tartja tisztán a felületet. Sőt, az első fényszórókat is ellátták törlőberendezéssel, így azok rossz időjárási körülményeknél menet közben is tisztíthatók. A mindkét oldalra felszerelt, belülről állítható visszapillantó tükör is előnyére válik a kocsinak. Értesüléseink szerint 1985 második félévétől (valószínűleg csak az 1300 cm3-es motorral) a gépkocsi hazánkban is elérhető lesz a Merkúrnál, ugyanis ettől az időponttól a régi Lada kombik exportálását már leállítja a gyár.

Szemből már ismerősek a szögletes formák, az 1300S motorja ezúttal is szíjas vezérlésű

Fotó: Autó-Motor Archív

