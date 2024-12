Legendás tereprali-versenyautónak állít emléket a Saleen Big Oly

Fotó: Saleen

Parnelli Jones saját elképzelése szerint épített Ford Bronco versenyautójával 1971-ben és 1972-ben is megnyerte a Baja 1000 terepralit, az autó az eredeti Tolvajtempó (Gone is 60 Seconds) filmben is szerepelt az alkotóval együtt. Ennek állít most emléket a Saleen Big Oly nevű alkotás, amelyhez megszerezték az eredeti szponzor, az Olympia Beer támogatását és logóját is.

Fotó: Saleen

A 3 ajtós Ford Bronco alapján készül a Saleen Big Oly, amelynél új lökhárítókkal javítanak a terepszögeken, egyedi az 5 lengőkaros, kifejezetten nagy sebességű terepjáráshoz kialakított megnövelt rugóúttal rendelkező felfüggesztés, de a 37 col átmérőjű BF Goodrich terepgumik is megemelik a karosszériát. A 2,7 literes V6-os EcoBoost teljesítménye a Saleen-kúra után már 375 LE/678 Nm.

Fotó: Saleen

A versenyautó előtt tisztelegnek a nagy méretű hátsó szárnnyal, a tető elején lévő lámpasorral és természetesen a korhű fehér-arany-fekete fényezéssel. Bent aranyszínű műszerfal és bőr/Alcantara kárpitozás teszi különlegessé a Saleen Big Oly-t. A vételárat és a limitált széria darabszámát nem árulták el, de gyűjtők féltve őrzött autójáról beszélnek a sajtóközleményben, szóval drága és ritka lesz a mulatság.