Ezek a luxusautók uralták a 90-es évek útjait (top5)

Pehelysúlyú: a 4,2 literes verzió tömege mindössze 1750 kg!

Fotó: Audi

Motorpalettájára sem lehetett panasz, a 2002-ig gyártásban lévő típust hosszú pályafutása alatt többek között 3,7 és 4,2 literes V8-asokkal, illetve 2,5-ös és 3,3 literes dízelmotorokkal is kínálták. A típus “zárszóra” megkapta még a 6,0 literes, W12-es óriásmotort, amivel igazi kuriózumnak számít ma is. Érdekesség, hogy Jean Reno és Robert de Niro nevével fémjelzett Ronin című filmben egy S8-as is szerepet kapott - az üldözéses jeleneteknél semmilyen számítógépes trükköt nem használtak!



4. Lexus LS - Egy sikertörténet kezdete

Teljesen új V8-as blokkot fejlesztettek a modellhez

Fotó: Lexus

Eiji Toyodán, a Toyota legendás vezetőjén kívül nem sokan hittek abban, hogy az 1989-ben debütált Lexus márka meghódítja majd a világot. Az 1990-es modellévű LS luxuslimuzin a dizájnját tekintve abszolút konzervatív volt, ugyanakkor az LS, mint projekt egészen extrémnek számított. Egyetlen Toyota alkatrészt sem használtak hozzá, illetve az autó fejlesztésénél nem szabtak pénzügyi korlátokat és időkeretet (több mint 2,7 millió tesztkilométert tettek meg a prototípusokkal).

Alapáron elektromos mozgatású ülések jártak az LS 400-hoz

Fotó: Lexus

Nem véletlen, hogy az LS mai szemmel nézve is a leginkább kifinomult autók közé tartozik, 4,0 literes, V8-as erőforrása és a hozzá kapcsolt négygangos automatikus váltója pedig kiállták az idők próbáját is. Vetélytársaihoz képest a csendes kabint emelte ki az akkori szaksajtó, illetve sokat cikkeztek az áráról is, hiszen az S-osztályhoz képest kifejezetten jutányosnak számított. Nem véletlen, hogy az 1994-ig gyártott első nemzedékből 165 ezer példányt értékesítettek.

5. Jeep Grand Cherokee - Alvilági kapcsolatok