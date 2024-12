Már a második Jeep Cherokee is olyan öreg, hogy retróautóként visszahozzák

Fotó: DAMD

Az akkor épp stratégiai partner American Motors Corporation és a Renault mérnökei közösen fejlesztették ki a Jeep Cherokee második, immár önhordó karosszériával rendelkező generációját, amelyet 1984-ben dobtak piacra és az Kínában egészen 2014-ig gyártásban maradt. Ezt a kockát idézi most meg a japán DAMD tuningcég, amely előszeretettel alakítja át modern autók megjelenését. Most épp a Honda WR-V kis kategóriás szabadidő-autójának alapján idézik meg a kocka-Cherokeet.

Fotó: DAMD

A DAMD fejlesztőinek ötletességét dicséri, hogy még az első sárvédőket is megtartották, épp csak az orrpanelt, a lökhárítót és a motorháztetőt cserélik le, illetve az oldalfalra a Wagoneer-változaton használt famintás fólia kerül, és kész is az átalakítás. Arra azért odafigyeltek, hogy a hűtőrács csak 6 darab légbeömlővel rendelkezzen, így ebbe ne tudjanak belekötni a Jeep jogászai. A Tokyo Auto Salon tuningkiállításon debütáló DAMD Honda WR-V Reverb esetén még retró-mintás üléshuzatot is használnak, így kívül-belül a ’80-as éveket idézi a retróautó megjelenése.