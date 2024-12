Meglepetések helyett: az 1079 lóerős ZR1 az eddigi legfürgébb Corvette

Fotó: Chevrolet

Július végén ismerhettük meg minden idők legerősebb, sorozatgyártású Corvette-jét a 2025-ös ZR1-esben, a brutális teljesítményadatok mellől azonban hiányoztak a menetteljesítmények. Most, hogy közeledik már a piaci bevezetés – és az 1-es alvázszámú példány jótékonysági célra történő elárverezése – a Chevrolet elárult pár fontos számot az 1079 lóerős biturbó V8-assal szerelt modell tudásáról. Eszerint a ZTK Performance csomaggal szerelt változat (ebben a karbon légterelők mellett különösen jól tapadó Michelin Pilot Sport Cup 2-es abroncsok is vannak) mindössze 2,3 másodperc alatt gyorsul 96 km/órás sebességre, a negyedmérföldes távot 9,6 másodperc alatt futja meg, a csúcssebessége 375 km/óra – mindezt 93 oktános utcai benzinnel produkálja. A sprintértékeket könnyen lehet reprodukálni a Chevrolet Corvette ZR1 rajtautomatikájával, aminek az automata mellett van Custom módja is, utóbbiban a kormányon lévő gombokkal lehet az indulási fordulatszámot és a megengedett kerék-túlpörgés mértékét állítani.